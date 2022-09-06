تجربة أخيرة لـ«الأبيض» الشاب أمام أوزبكستان اليوم

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

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يخوض الأبيض الشاب آخر تجاربه أمام أوزبكستان اليوم في ختام معسكره المحلي قبل المغادرة إلى قيرغزستان الجمعة المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023، التي ستقام منافساتها خلال شهر سبتمبر الجاري في قيرغزستان، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات إيران، قيرغزستان وبروناي.

وبدأ الأبيض إعداده الداخلي تحت إشراف المدرب الوطني فيصل الطاهري، وخاض تجربتين وديتين أمام منتخب الصين تايبيه، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، وفاز في الثانية بأربعة أهداف دون مقابل.

وأوضح بدر أحمد مدير منتخبنا للشباب، أن الجهاز الفني استقر بنسبة كبيرة على قائمته النهائية، متمنياً تقديم الفريق لأداء مشرف.

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