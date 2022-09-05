محترف من برشلونة في طريقه للشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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بات البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة الإسباني قريباً من صفوف الشارقة ليكون المحترف الأجنبي الثالث في الفريق، بعد أن قطعت المفاوضات مرحلة متقدمة بين الناديين، وجرت المفاوضات على فترة تعاقد تمتد 3 مواسم بعد موافقة النادي "الكتالوني" الذي أبدى موافقته واشترط موافقة اللاعب بحسب تقارير اسبانية.

ولم يحظَ ميراليم بيانيتش بالمشاركة في أي وقت مع برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الجاري، بل اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

وانضمّ بيانيتش إلى صفوف برشلونة، عام 2020، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وتمّت إعارته لنادي بشكتاش التركي في الموسم الماضي 2021-2022، وعلى الصعيد الدولي، لعب ميراليم، صاحب الـ 32 عامًا، 107 مباراة مع منتخب البوسنة والهرسك، سجّل خلالها 18 هدفًا.

ويعتبر الشارقة أقل الأندية تسجيلاً للمحترفين الأجانب حتى الآن، بعد ان استغنى عن 3 من أجانبه هم بيرنارد المنتقل للدوري اليوناني، شوكوروف المنتقل للدوري للتركي وبن مالانجو للدوري لقطري، فيما يتواجد في قائمة الأجانب كايو لوكاس والكاسير المنتقل من فياريال الاسباني للشارقة، ويضم الفريق نخبة مميزة من اللاعبين المقيمين مثل ميلوني وكمارا وغوستافو ولوان بيريرا.

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