الجزيرة الحمراء بطلاً لـ«الرباعية الودية»

المصدر: متابعة - محمد فضل

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توج الجزيرة الحمراء بلقب الدورة الرباعية الودية التي نظمها النادي بمشاركة 4 فرق هي الجزيرة الحمراء وسيتي وبينونة ورويال، وشهد مباريات الدورة كل من الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، وسيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس نادي الجزيرة الحمراء، وعبدالناصر عمران أمين السر العام رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء وجمهور كبير تابع المباريات.

وحصل الجزيرة الحمراء على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية حاصداً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على سيتي بهدف وبذات النتيجة على رويال إلى جانب فوزه الكاسح على بينونة بنتيجة 6-1، وجاء في المركز الثاني فريق رويال برصيد 4 نقاط لينال الفضية، واحتل سيتي المركز الثالث بـ3 نقاط، فيما حل بينونة رابعاً.

وضمن الجوائز الفردية نال حارس مرمى الجزيرة عبدالله بدر الدين جائزة أفضل حارس وذهبت جائزة أفضل لاعب لنجم سيتي خليل حسن، وتمكن كايو هنريك لاعب الجزيرة من نيل لقب الهداف برصيد 6 أهداف.

وكان حفل الدورة الرباعية قد بدأ بعرض لفرقة موسيقى الشرطة ثم كلمة الافتتاح والتي رحب فيها سيف بن قضيب الزعابي بالحضور مرحباً بالحضور والفرق المشاركة في الدورة، لافتاً إلى أن الهدف من قيام مثل هذه الدورات هو تحضيري للفرق قبيل انطلاقة مسابقة دوري الأولى، منوهاً بأن الأجهزة الفنية للفرق الأربعة التي شاركت في الدورة استفادت بدنياً وفنياً ومعنوياً، مشيراً إلى المردود الإيجابي الذي قدمته الفرق خلال المباريات الست التي شهدتها البطولة.

وأشاد الزعابي بمبادرة قيام الدورة ملمحاً إلى التفكير في تنظيمها سنوياً وقبيل انطلاقة الموسم مع زيادة عدد الفرق وذلك لمزيد من الاحتكاك والجاهزية.

ونوه سيف الزعابي بأن مثل هذه الدورات توفر على إدارات الأندية إقامة معسكرات خارجية، وتقلل الصرف الكبير الذي يرافقها.

ونوه في ختام حديثه بأن فريق الجزيرة يبني فريقاً للمستقبل ولا يفكر في الوقت الحالي في الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، لكن ما يهمهم هو إعداد فريق للمستقبل، قائلاً: «لن نستعجل الصعود إلا بعد الاطمئنان تماماً على قاعدة الفريق وكذلك الانتهاء من كل المرافق وتجهيز ملاعب النادي كافة».

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