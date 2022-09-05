112 مليوناً إيرادات استثمارات النصر السنوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بنادي النصر، عن تخطي محفظة النصر الاستثمارية عتبة 800 مليون درهم بفضل المشاريع العقارية التي أطلقتها شركة الاستثمار في السنوات الأخيرة والتي دخل عدد منها حيز الاستغلال في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنها وجدت إقبالاً واسعاً، حيث تم تأجير 398 شقة و28 محلاً تجارياً ضمن مشروع «النصر سكوير» بمنطقة عود ميثاء في أقل من شهر واحد نظراً لموقعه الاستراتيجي القريب من جميع المرافق والخدمات ومردوديته الاقتصادية العالية.

وأكد أن إيرادات مشاريع النصر الاستثمارية تقدر حالياً بـ112 مليون درهم سنوياً بعدما سجلت ارتفاعاً بـ59%، كما شهدت الإيجارات ارتفاعاً بـ159%، موضحاً أن الخطة الرئيسية تتضمن تحويل المنطقة المحيطة باستاد آل مكتوم إلى «مدينة النصر».

وكشف الفلاسي عن أن مشروع «النصر سكوير» المتكون من 398 شقة سكنية و28 محلاً تجارياً وهو عبارة عن مركز تجاري كبير سيوفر عائدات سنوية تقدر بـ28 مليون درهم، فيما ستصل عائدات مشروع «النصر سنترال» القريب منه والمتكون من 116 شقة سكنية و30 محلاً تجارياً إلى 16 مليون درهم، إضافة إلى مشروع بناية «تغرودة» السكنية الذي أطلقه النصر في وقت سابق وتبلغ عائداته السنوية 6.5 ملايين درهم، والمدرسة الفرنسية والعقارات القديمة التي تقدر إيراداتها بـ26 مليون درهم ومشروع «النصر بلازا» مقابل مستشفى راشد الذي يوفر عائدات بـ25 مليون درهم ومشروع عقاري آخر وهو عبارة عن مبنى مؤجر في الجداف يوفر عائدات بـ4 ملايين درهم.

وقال: إن شركة النصر للاستثمار تستعد لإطلاق حزمة من المشاريع العقارية الجديدة والتي تتضمن 3 مبانٍ على الشارع الرئيس بجانب صالة الألعاب الرياضية و4 مبانٍ أخرى في المنطقة القريبة من المستشفى الأمريكي، منوهاً إلى أن مشروع مول الخوانيج ما زال تحت الدراسة لكن تم تأجيل تنفيذه إلى وقت لاحق، كما سيتم تحويل الأراضي في منطقتي الجداف وجبل علي الصناعية إلى مشاريع استثمارية خلال السنوات المقبلة.

سوق المال

وذكر الفلاسي أن أهم المشاريع المستقبلية هو دخول سوق دبي المالي، مشيراً إلى أن الفكرة وجدت ترحيباً، وأضاف: إدراج النصر في سوق دبي المالي سيكون سبقاً في دبي وعلى مستوى الإمارات، ونسعى لتنويع محفظتنا الاستثمارية التي تشمل العقارات ومتجر النادي واستاد آل مكتوم، كما أننا بصدد دراسة إطلاق شركات خاصة للاستثمار في عقود اللاعبين. كما أكد الفلاسي أن النصر في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب فترة لا تقل عن 5 سنوات.

استاد آل مكتوم

وأوضح أن استاد آل مكتوم الذي أعيد بناؤه في 2019 بمناسبة استضافة الإمارات لنهائيات كأس أمم آسيا يعد أهم الأصول الاستثمارية لنادي النصر، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى احتضان مباريات المنتخب الوطني واستضافة مباريات رسمية وودية لأندية ومنتخبات مختلفة، هناك طلب كبير عليه من قبل المنتخبات العالمية التي تستعد لإقامة تحضيراتها في دبي قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، إلى جانب بعض الأندية العالمية الكبيرة التي تنوي إقامة معسكراتها الشتوية في دبي.

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