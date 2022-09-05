5 محترفين غازلوا الشباك من أول «لقطة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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وضع 5 من المحترفين الجدد بصمتهم في أول «لقطة» وظهور لهم بدوري أدنوك، بتسجيلهم أهدافاً مؤثرة في 4 مباريات وهي ثلث حصيلة الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 15 هدفاً في 7 مباريات أسفرت عن 4 انتصارات و3 تعادلات، وكان البطائح الوافد الجديد، أكبر الرابحين من صفقات اللاعبين الجدد حيث سجل له هدفي الفوز أمام اتحاد كلباء كل من البرازيلي رودريغو، والبرتغالي جواو نوفايس وهي نتيجة تاريخية للفريق «الراقي» في أول مشاركاته بالدوري.

وفي عجمان، أثبت البحريني علي مدن حسن اختيارات عجمان في انتقاء الصفقات الجديدة حينما سجل هدفاً غالياً في مرمى حامل اللقب «العين» خطف به نقطة التعادل لـ «البرتقالي» واإن كانت المشاركة ليست الأولى لعلي مدن، الذي لعب الموسم الماضي مع العروبة، ولكنها بداية قوية في أول ظهور له بقميص عجمان، وبذات الطريقة نجح المهاجم الدولي الغامبي ديمبو داريو في خطف نقطة التعادل للنصر من ملعب الظفرة بتسجيله هدفاً في وقت مهم من المباراة ليقدم نفسه بشكل مميز ويثبت دقة الاختيار، لا سيما وهو هداف وأفضل لاعب في دوري بيلاروسيا الموسم الماضي.

وجاء خامس أهداف أصحاب الصفقات الجديدة عن طريق الدولي الإسباني الكاسيير، لاعب الشارقة الذي نجح في تأمين فوز فريقه خارج ملعبه أمام شباب الأهلي.

تنوع الأهداف

وتنوع تسجيل الأهداف الـ 15 في الجولة الأولى بين اللاعبين المواطنين والمقيمين والأجانب، حيث سجل المواطنون 4 أهداف، منها ثنائية علي مبخوت مهاجم الجزيرة في مرمى دبا، وهدف خالد الدرمكي لاعب الظفرة في مرمى النصر، وفابيو ليما لاعب الوصل في مرمى الوحدة، بينما جاء هدفان عن طريق اللاعب المقيم، الأول سجله أريك للعين في مرمى عجمان، والثاني افتتح به لوان بيريرا التسجيل للشارقة في مرمى شباب الأهلي، فيما نال الأجانب نصيب الأسد «9 أهداف» منها هدفان للبطائح عن طريق البرازيلي رودريغو والبرتغالي نوفايس وهدفان للبرازيلي جواو بيدرو للوحدة في مرمى الوصل، وهدف لكل من الإسباني الكاسيير للشارقة في شباب الأهلي، والغامبي ديمبو للنصر في الظفرة، والبرازيلي أوليفيرا للوصل في الوحدة، والصربي ساشا لبني ياس في مرمى خورفكان، والبحريني علي مدن لعجمان في مرمى العين.

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