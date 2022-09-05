محمد عبد الله نجم الانطلاقة أدار قمة الوصل والوحدة باقتدار

المصدر: دبي - العوضي النمر

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نجح قضاة الملاعب في انطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، في الظهور المتميز وقيادة المباريات لبر الأمان دون وجود أي أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات، ويستحق الحكم الدولي المونديالي محمد عبد الله نجومية الجولة الأولى لدوري أدنوك، بعد أن قاد لقاء القمة بين الوصل والوحدة بكل حنكة وخبرة، على الرغم من قوة وصعوبة المباراة التي شهدت العديد من مواقف اللعب الدقيقة، مثل مطالبة الوصل بركلة جزاء لصالح علي صالح، ولكن اللعبة لا تستحق قرار الركلة، فيما وفق الحكم في احتساب الهدف الثاني للوحدة، فيما اختلف المحللون في واقعة استحقاق حسن إبراهيم بطاقة حمراء من عدمه، وساهم في تألقه تعاون أفراد الطاقم المساعد من حكام مساعدين وفار.

تعاون

تعاون تام بين حكام الساحة وزملائهم في تقنية الفيديو «VAR» مما أدى لخروج جميع الفرق راضية عن الأداء التحكيمي، وكان اختيار حكمي لقاء الوصل مع الوحدة وشباب الأهلي مع الشارقة موفقاً للغاية.

حالات تحكيمية

* قرار الحكم عمر آل علي بإلغاء هدف لخورفكان في مرمي بن ياس قرار صحيح لتسلل اللاعب فابيو.

* تعرض لاعب بني ياس أحمد بو ناموس للطرد بسب الإنذار الثاني، ولكن الإنذار الأول غير مستحق لأن اللعبة عادية لم تصل لمرحلة التهور.

*وفق الحكم حمد علي يوسف في احتساب ركلة جزاء للجزيرة في مباراته أمام دبا الفجيرة سجل منها علي مبخوت الهدف الثاني لفريقه.

*وفق الحكم محمد الهرمودي في اتخاذ قرار ركلة حرة خارج المنطقة لصالح الظفرة في مباراته أمام النصر لكنها مخالفة لم ترتق لقرار ركلة جزاء.

*قرار الحكم سلطان عبد الرزاق بإلغاء هدفين للشارقة قرار صحيح بسبب التسلل.

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شهدت الجولة الأولى حالة مثيرة للجدل في مباراة عجمان مع العين، حيث قام الحكم المتألق أحمد عيسى درويش بإلغاء هدف لعجمان بناء على توصية من حكم الفيديو لوجود خطأ داخل منطقة جزاء عجمان قبل تسجيل الهدف، وبالعودة لتقنية الفيديو تم التأكد من الخطأ برفع مدافع عجمان قدمه بكل خطر على مهاجم العين، واحتسبت اللعبة ركلة جزاء لصالح العين، ولكن لابا كودجو أهدر الركلة.

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