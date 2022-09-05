حسن إسماعيل: الحارس درويش مستقبل الشارقة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشاد حسن إسماعيل مشرف حراس مرمى نادي الشارقة بالحارس الشاب درويش محمد، الذي ظهر بمستوى متميز خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي وعزز من أداء فريقه وكان أحد أسباب الفوز، موضحاً أن هذا الحارس هو مستقبل فريق الشارقة بموهبته، ويشكل مع زميله عادل الحوسني الذي اقترب من التماثل للشفاء بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباريات فريقه في دوري أبطال آسيا، صمام أمان للعرين الشرقاوي.

وأثنى حسن إسماعيل على أداء حارس شباب الأهلي حسن حمزة، الذي اكتسب خبرة جيدة خلال مشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا، بعد أن تعرض زميله المخضرم ماجد ناصر للإصابة، ولا شك أن تواجد حمزة وناصر يعزز من فرص نجاح فريق شباب الأهلي خلال منافسات الدوري، كما أثنى حسن إسماعيل على أداء حارس عجمان علي الحوسني الذي دافع عن عرينه ببسالة خلال مباراة فريقه أمام العين، ويعتبر هذا الثلاثي هم نجوم الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

خبرةوفيما يتعلق بأداء الحراس المخضرمين مع باقي فرقهم، قال حسن إسماعيل: منافسات الجولة الأولى لم تظهرهم بالمستوى العالي نظراً لأنهم لم يتعرضوا لاختبار قوي، وفيما يتعلق بالخطأ الذي ارتكبه خالد عيسى ومنه جاء هدف التعادل لفريق عجمان، يقول حسن إسماعيل الأخطاء واردة في عالم كرة القدم والكرة ارتطمت بالأرض وخدعت الحارس وهذا الخطأ لا يقلل من مكانة وخبرة حارس العين المخضرم ولكن بكل تأكيد سيكون درساً يستفاد خلال المباريات المقبلة.

استقرار

وأضاف قائلاً: الضغط النفسي على حراس المرمى في الجولة الأولى كان قليلاً، لفارق المستوى بين الفرق ولكن هناك حراس زادوا عن عرينهم ببسالة مثل زايد الحمادي حارس البطائح الذي ساهم في فوز فريقه بأول مباراة له بدوري المحترفين، وكذلك خالد السناني الذي يعتبر إضافة كبيرة للوصل ويمنح الفريق استقراراً فنياً خلال الموسم الجاري. واختتم حسن إسماعيل بقوله إن بداية الدوري جاءت قوية ومثيرة، خصوصاً للفرق الكبيرة، وزاد من إثارة الانطلاقة الحضور الجماهيري المكثف الذي زاد من حماس اللاعبين وساهم في ظهور المتعة الفنية، وعبر حسن إسماعيل عن حزنه لمستوى فريق كلباء الذي تبعثرت أوراقه لقلة خبرة مدربه الذي لا يملك خبرات تدريبية تؤهله لتلك المسؤولية، فكل خبراته أنه لاعب جيد ولم يخض عملية التدريب خارج وطنه إلا مع كلباء، فكان التعاقد معه مغامرة.

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