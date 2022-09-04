الوصل.. شكراً للبطائح

المصدر: دبي - علي شدهان

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تقدمت إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الشعفار، بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم، لموافقتها على زيادة نسبة المقاعد المخصصة لجماهير الوصل في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

50%

ووافقت إدارة شركة البطائح لكرة القدم على زيادة مقاعد جماهير الوصل إلى 50% من سعة ملعب اتحاد كلباء الذي ستقام عليه المباراة مساء الجمعة المقبل.

قوة العلاقات

وتأتي خطوة إدارة نادي البطائح في إطار العلاقات القوية بين مختلف أندية الإمارات، وبما يتوافق مع جهود توفير أفضل سبل النجاح للبطولة الأكبر والأهم، لاسيما ما يتعلق باستقطاب أكبر عدد ممكن من الجماهير لدعم فرق البطولة، ورفع مستوى الأداء العام للمباريات.

حضور جماهيري

وشهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حضوراً جماهيرياً كبيراً في غالبية مباريات الجولة، لاسيما في قمتي الوصل والوحدة، وشباب الأهلي والشارقة، ما زاد التوقعات بإمكانية رفع مستوى الحضور الجماهيري من خلال مبادرات مميزة مثل تلك التي أقدمت عليها إدارة نادي البطائح.

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