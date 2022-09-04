الشارقة ينهي عقدة 1445 يوماً

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حقق فريق الشارقة فوزه الأول في مباراته الأولى في ختام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين أمام شباب الأهلي بهدفين من دون مقابل، وهو أيضاً الفوز الأول للشارقة على ملعب مضيفه شباب الأهلي بدبي في دوري المحترفين منذ 1445 يوماً.

سجل الهدفين لوان بيريرا في الدقيقة 8، والبديل فرانسيسكو الكاسير في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع من عمر مباراتهما مساء أمس، على ملعب استاد راشد بدبي.

وألغى حكم المباراة، هدفين سجلهما عثمان كامارا للشارقة في الدقيقتين 18 و20، بداعي التسلل، وتصدى الحارس درويش محمد وعارضة مرمى الشارقة، لركلة حرة مباشرة سددها عزيز غانييف في الدقيقة 34، ثم ردت عارضة الشارقة أيضاً، رأسية أحمد جميل في الدقيقة 67.

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