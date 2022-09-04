البطائح.. بصمة الصفقات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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وضع فريق البطائح الصاعد حديثاً إلى دوري «أدنوك» للمحترفين، بصمة تاريخية في بداية مشواره على مسرح الأضواء، بعد الانطلاقة القوية، إثر تغلبه على اتحاد كلباء بثنائية نظيفة في الجولة الأولى الافتتاحية، وكسب «الراقي» تحدي البداية في دوري المحترفين، الذي يشارك فيه للمرة الأولى، حيث جاء ظهور الفريق بثوب جديد، بعد خوض المباراة بلاعبين جدد، باستثناء المهاجم الكاميروني أناتول أبانغ، الذي يواصل مسيرته مع الفريق من الموسم الماضي. وجاءت أهداف البطائح بالصفقات الحديثة، عبر البرازيلي رودريغز، والبرتغالي جواو نوفايس، كما أن صناعة الهدف الأول، جاءت بأقدام الحارس زايد الحمادي المعار من نادي الوحدة.

فوز تاريخي

وأعرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح، عن سعادته بالفوز التاريخي لفريقه على حساب كلباء، بينما سادت حالة من الغضب بين جماهير اتحاد كلباء، وتقدم محمد مطر الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، بالاعتذار إلى الجماهير، واعداً بتدارك أخطاء الجولة الأولى.

وقال فرهاد مجيدي مدرب كلباء، إنه يتحمل كامل المسؤولية، رغم أن المباراة لم ترتقِ للمستوى المطلوب، نتيجة إهدار الكثير من الوقت، مشيراً إلى أن معدل اللعب الفعلي قد لا يتجاوز 45 دقيقة، ولم ينبه حكم المباراة الفريق المنافس سوى مرة واحدة، رغم تكرار الحالة لمرات عديدة.

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