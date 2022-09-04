إيسايلا يتألق أمام العنبري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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جاء فوز بني ياس على خورفكان في افتتاحية دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2022 ليؤكد تفوق الروماني دانييل إيسايلا مدرب السماوي على نظيره عبدالعزيز العنبري في المواجهات التي جمعت المدربين في دوري المحترفين.

وتقابل إيسايلا والعنبري في ثلاث مواجهات اثنتان منها عندما كان العنبري مدرباً للشارقة في الموسم قبل الماضي وحقق خلالها بني ياس الفوز في مباراة وتعادلا في واحدة، والمباراة الثالثة أول من أمس في أول مباراة لخورفكان تحت قيادة العنبري وخطف منها بني ياس الفوز بهدف دون رد.

وأكد بني ياس تفوقه كذلك على خورفكان في مواجهاتهما بالانتصار الثالث في 5 مباريات جمعتهما منذ صعود «النسور» إلى دوري المحترفين، فيما فاز خورفكان في مباراة وتعادلا في مثلها.

من جهته قال الصربي ساشا إيفكوفيتش مدافع بني ياس وصاحب هدف فوز فريقه على خورفكان إن السماوي خاض مباراة صعبة، مؤكداً أهمية الفوز في بداية الدوري بغض النظر عن الأداء. وأضاف في تصريحاته عقب اللقاء: «نحن راضون عما قدمناه في المباراة التي حسمتها التفاصيل الصغيرة، هذا الموسم هو الرابع لي مع الفريق وسنسعى لتحقيق شيء يرضي طموحات الجماهير».

ويعد ساشا من المدافعين الهدافين في بني ياس، وبالهدف الذي منح به الفوز للسماوي، يكون قد وصل إلى الهدف السابع له مع الفريق، إذ أحرز في الموسم الماضي 5 أهداف، وفي موسم 2021-2020 هدفاً وحيداً.

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