الشارقة يفوز على شباب الأهلي في ملعبه بعد 1445 يوماً

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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فاز الشارقة على شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، وسجلهما لوان بيريرا في الدقيقة 8، والبديل فرانسيسكو الكاسير في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب إستاد راشد بدبي، في ختام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

والفوز هو الأول للشارقة على ملعب مضيفه شباب الأهلي بدبي في دوري المحترفين منذ 1445 يوماً، وافتتح الشارقة التسجيل من هجمة مرتدة سريعة، انتهت بعرضية من عثمان كامارا، وقابلها لوان بيريرا، بتسديدة مباشرة سكنت مرمى شباب الأهلي معلنة عن هدفاً في الدقيقة 8.

وألغى حكم المباراة، هدفين سجلهما عثمان كامارا للشارقة في الدقيقتين 18 و20، بداعي التسلل، وتصدى الحارس درويش محمد وعارضة مرمى الشارقة، لركلة حرة مباشرة سددها عزيز غانييف في الدقيقة 34، ثم ردت عارضة الشارقة أيضاً، رأسية أحمد جميل في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 5 الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة، وصلت الكرة إلى كامارا، ليمرر الكرة إلى البديل الكاسير، ويسجل منها الهدف الثاني للشارقة.

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