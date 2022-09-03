التعادل يحسم مواجهة الظفرة والنصر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 المواجهة التي جمعت بين الظفرة وضيفه النصر اليوم السبت على ستاد حمدان بن زايد في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشواره في المسابقة.

وعجز الظفرة عن تحقيق الفوز على ملعبه على حساب "العميد" للموسم التاسع على التوالي، إذ يرجع آخر فوز للظفرة على النصر في منطقة الظفرة إلى موسم 2012-2013 عندما حقق الانتصار بهدف دون رد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ورغم أفضلية النصر على مستوى الاستحواذ والمحاولات الهجومية إلا أن الفريق فشل في هز شباك أصحاب الأرض.

ومن خطأ فادح للبرتغالي توزي لاعب النصر نجح خالد الدرمكي في تسجيل هدف السبق لفريقه بعدما استغل تمريرة خاطئة من توزي في الخط الخلفي سددها قوية على يسار الحارس أحمد شامبيه في الدقيقة 63.

وعادل الوافد الجديد لقلعة العميد، الغامبي ديمبو داريو النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة يسارية في مرمى عبد الله سلطان بعد أن احتسب الحكم الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت صحته.

وحرمت العارضة توزي من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 79، فيما أهدر التونسي وليد القروي فرصة خطف هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

يذكر أن الظفرة والنصر التقيا في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين في موسم 2016-2017 وانتهت لمصلحة النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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