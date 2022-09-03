الجزيرة يتخطى عقبة دبا بثنائية مبخوت

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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وضع الجزيرة أول 3 نقاط في رصيده بالفوز على دبا الفجيرة بهدفين دون رد، في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي قدم خلالها الفريقان مستوى متوسطا وشهدت حضورا جماهيرا كبيرا.

ويدين "فخر أبوظبي" بالفوز لمهاجمه علي مبخوت الذي أحرز الهدفين، الأول في الدقيقة 11 من صناعة الروماني فلورين تاناسي، والثاني من ركلة جزاء أرتكبها مدافع النواخذة مارسيلو دوس سانتوس مع مبخوت الذي وضعها بثقة داخل الشباك في الدقيقة 27

وشهدت تشكيلة الجزيرة مشاركة الثنائي أشرف بن شرقي وفلورين تاناسي في أول ظهور لهما مع الفريق بعد الإنضمام اليه حديثا وقدم الثنائي مستوى متميزا وعاند سوء الطالع أشرف بن شرقي في عدد من السوانح.

وعلى الرغم من خسارة دبا الوافد الجديد للدوري والذي أعتمد على تشكيلة جديدة لكنه نجح في صناعة عدد من الهجمات وحرمه علي خصيف حارس مرمى الجزيرة من هدف محقق، بالنتيجة تقاسم الجزيرة صدارة الجولة الأولى مع البطائح مؤقتا برصيد 3 نقاط وهدفين مع شباك نظيفة، قبل نهاية مباريات الجولة ودبا بدون رصيد.

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