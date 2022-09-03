لاعب نادي الجزيرة يٌشهر إسلامه (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشهر الغاني ريتشارد أكونور لاعب نادي الجزيرة إسلامه، بحضور علي خصيف حارس مرمى الفريق وقائده.

وأعاد الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تحتوي على فيديو لأكونور لحظة إشهار إسلامه.

وكتب الحساب صاحب التغريدة: "الغاني ريتشارد أكونور مقيم فخر أبوظبي يُشهر إسلامه".

وتابع: "الحمدلله، بيئة النادي والفريق لها دور كبير، والكابتن خصيف أكبر المساهمين والداعمين له".

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