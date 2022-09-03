وفاة غانم مبارك لاعب نادي النصر السابق

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توفى، اليوم السبت، غانم مبارك لاعب نادي النصر السابق عن عُمر يناهز 66 عاماً.

نعى خالد إسماعيل نجم منتخبنا الوطني والعميد سابقاً وفاة غانم مبارك عبر حسابه على "تويتر"، حيث كتب: "غانم مبارك لاعب النصر السابق في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولعب غانم مبارك في النصر خلال فترة السبعينات، وكان أحد نجوم الجيل الذهبي الذي حقق أول لقب دوري في تاريخ العميد موسم 78/77.

وحرص عدد كبير من نجوم النصر السابقين على حضور الجنازة في مقبرة القصيص، منهم ناجي جلال، وسالم ربيع بوسماح، وعوض مبارك، وأحمد خورشيد، وعبدالكريم مبارك، وسالم ربيع بن سرور، وعلي مال الله، وعبيد عبدالكريم، وحمد الملا، ونقي غلوم.

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