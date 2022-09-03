"أبيض الشباب" يواجه نظيره الأوزبكي استعدادا للتصفيات الآسيوية

المصدر: وام

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يواصل منتخب الشباب الإماراتي لكرة القدم استعداداته الجادة في معسكره الداخلي بدبي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب 2023، المقررة في قيرغيزستان الشهر الجاري.

ويخوض منتخب الإمارات منافسات التصفيات ضمن المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات إيران، قيرغيزستان وبروناي.

كان المنتخب قد بدأ إعداده الداخلي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري وطاقمه المعاون وعمل الجهاز الفني خلال الفترة الأولى على رفع معدل لياقة اللاعبين، وزيادة الانسجام بينهم إضافة إلى شرح وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي ينوي الاعتماد عليها.

وخاض المنتخب تجربتين وديتين أمام منتخب الصين تايبيه انتهت الأولى بالتعادل السلبي والثانية بفوز منتخبنا 4-0.

و يواجه منتخب الإمارات نظيره الأوزبكي في 6 سبتمبر الجاري في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى قيرغيزستان 9 سبتمبر الحالي.

و أوضح بدر أحمد مدير منتخبنا للشباب، أن الجهاز الفني اختبر أكثر من 30 لاعبا خلال الفترة السابقة، واستقر بنسبة كبيرة على قائمته النهائية، والتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباريات البطولة، متمنيا أن يوفق المنتخب في تقديم أداء مشرف وينجح في تحقيق التطلعات.

وقال: "بذل الجهاز الفني جهدا كبيرا خلال فترة المعسكر لإعداد المنتخب وتجهيزه لخوض التصفيات الآسيوية.. الأمور سارت بشكل طيب في المعسكر الذي سادته روح الفريق الواحد، واللاعبون أظهروا التزاما واضحا.. كل ما نتمناه أن تكلل هذه الجهود بالنجاح و أن يتمكن المنتخب من التأهل".

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