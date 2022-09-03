البطائح.. صدارة تاريخية

المصدر: دبي- علي شدهان، عجمان- ياسر قاسم - أبوظبي- محمد صادق، كلباء- علي الظاهري - تصوير: سالم خميس، غلام كاركر، سيف الكعبي، زيشان أحمد

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فرض الحضور الجماهيري نفسه نجماً لمباريات افتتاح الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي عرفت الكثير من الإثارة في المباريات الأربع التي جرت أمس.

وتصدر فريق البطائح الوافد الجديد دوري «أدنوك» للمحترفين، بعد أن حقق فوزاً تاريخياً على حساب مضيفه اتحاد كلباء 2 - 0 سجلهما الثنائي البرتغالي لورنسي دو في الدقيقة 7 وجواو نوفايس في الدقيقة 97، ليحصد البطائح أول 3 نقاط ثمينة في مستهل مشواره بدوري المحترفين الذي يشارك فيه لأول مرة.

وتمكن البطائح من كسب التحدي الأول في دوري «الأضواء» رغم الاستحواذ الأكبر من قبل أصحاب الأرض، ونجح في استثمار هجمة مرتدة عبر كرة طويلة نفذها حارس المرمى زايد الحمادي التي وصلت إلى اللاعب لورنسي دو ليدخل في مواجهة أمام الحارس عيسى أحمد ويسجل الهدف الأول لفريقه.

وحاول كلباء العودة إلى المباراة عبر تكثيف الهجمات في معظم فترات المباراة وصنع فرصاً لكنها لم تترجم إلى أهداف. وأهدر البرتغالي جواو نوفايس لاعب البطائح ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد تصدي حارس كلباء عيسى أحمد لها، ليعود اللاعب البرتغالي مرة أخرى، وينجح في تعزيز تقدم فريقه عبر تسديدة قوية أسكنها الشباك في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وصافة

ووضع بني ياس نفسه في وصافة الدوري بعد أن حقق الفوز على ضيفه خورفكان بهدف سجله المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، وعزز بني ياس تفوقه على خورفكان في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين مسجلاً الفوز الثالث على منافسه في 5 مباريات مقابل فوز وحيد لـ «النسور» والتعادل في مباراة واحدة.

وتعادل الوصل والوحدة بهدفين لمثلهما في معقل الفهود بزعبيل في لقاء قمة في الإمتاع والأندية والإثارة.

سجل هدفي الوصل، محترفه البرازيلي غلبيرتو أوليفيرا «د 64»، والدولي فابيو ليما «د 78»، فيما سجل للوحدة، هدافه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 92 ليحرم الوصل من الفوز.

إثارة

وفرض عجمان التعادل 1-1 على ضيفه حامل اللقب العين بعد مباراة مثيرة، تقدم فيها الضيوف في الدقيقة 6 من الشوط الأول عن طريق إيريك الذي افتتح أهداف الموسم، ثم عادل عجمان النتيجة في الدقيقة «60» عن طريق علي مدن.

وكاد «البرتقالي» أن يظفر بنقاط الفوز، حيث شهدت الدقيقة 97 «سيناريو دراماتيكي» تأرجحت فيه النتيجة من تقدم لعجمان بالهدف الثاني إلى اقتراب العين من الفوز بعد تدخل تقنية «الفار»، حيث نجح البديل عبيد محمد في خطف هدف لعجمان من أول لمسة من هجمة مرتدة أجاد صناعتها وليد أزارو وسددها عبيد على يمين الحارس خالد عيسى، وبعد احتساب الهدف عاد الحكم أحمد عيسى لـ «الفار» ليعود ويلغي الهدف ويحتسب ركلة جزاء من الهجمة العيناوية التي سبقت الهدف، ولكن لابا كودجو أطاح بالكرة فوق المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.وتشهد الجولة اليوم ثلاث مباريات، حيث يستضيف الجزيرة دبا الفجيرة، ويحل النصر في ضيافة الظفرة وتختتم الجولة بمواجهة قمة شباب الأهلي وضيفه الشارقة.

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