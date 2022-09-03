63 مشاركة دولية لجابر الزعابي

المصدر: (دبي - البيان)

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يمثل الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، الإمارات في الدوري العالمي للكاراتيه الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتم اختيار الزعابي - الذي وصل أمس إلى باكو - ضمن 18 حكماً على مستوى العالم في دورة الألعاب العالمية بأمريكا، كما تم اختياره أيضاً في دورة التضامن الإسلامي بتركيا هذا العام.

وتعد مشاركة الزعابي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 63 له دولياً، كما تعتبر هذه المشاركة تمهيداً لبطولة العالم للجامعات للألعاب القتالية وبطولة العالم للكبار في تركيا 2022.

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