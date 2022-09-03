«بيتزي الوصل»: فرطنا بالفوز أمام الوحدة

المصدر: دبي- علي شدهان

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لفت الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه فرط بالفوز على ضيفه الوحدة اليوم الجمعة بالتعادل بهدفين لمثلهما في انطلاقة دوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات.

بعد المباراة

وقال بيتزي بعد المباراة: خضنا مباراة متوازنة، وواجهنا بعض الصعوبة في الشوط الأول، ثم سيطرنا، وأصلحنا الأخطاء، وفي الشوط الثاني، تقدمنا وفرطنا بالفوز من كرتين ثابتتين للمنافس، وعلينا العمل لتطوير مستوى الفريق أكثر، وسعيد بأداء الوصل في أول مباراة رسمية بالموسم.

مباراة جماهيرية

ومن جانبه، أشار البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة، إلى أن فريقه خاض مباراة ممتعة وجماهيرية، منوهاً بأن هذه هي كرة القدم الحقيقية، لافتاً إلى أن المباراة شهدت في شوطها الأول تركيزاً وهجمات متبادلة، لكن الوحدة أضاع فرصاً سانحة للتسجيل مع بداية الشوط الثاني.

5 فرق

وأضاف قائلاً: «نعمل للأفضل في المباريات القادمة، وأعتقد أن هناك 5 فرق تتنافس على درع الدوري، الوحدة واحد من هذه الفرق الخمسة، ما يعني قوة البطولة التي تطورت كثيراً».

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