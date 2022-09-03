إيسايلا: علينا التأقلم والعمل الجدي وإيجاد الحلول

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير: سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس عن سعادته بفوز فريقه بنتيجة اللقاء وحصد أول ثلاث نقاط في افتتاح الدوري، مؤكداً أن الفوز بداية جيدة لبني ياس وسيمنح فريقه الثقة والعزيمة في الاستحقاقات المقبلة.

ووصف إيسايلا طرد لاعبه أحمد شحدة أبو ناموس قبل نهاية المباراة بدقائق بـ «الخطأ الطفولي والساذج» الذي كاد يكلف فريقه الكثير، وسيدفع اللاعب ثمن خطأه بغيابه عن المباراة القادمة وحصول لاعب آخر على فرصة لإثبات نفسه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإنذار المجاني الذي أدى لطرد اللاعب يحدث في أحيان كثيرة مع لاعبين كبار.

وأكد إيسايلا أنه يجب تحمل الوضع الحالي للفريق في ما يتعلق بالتعاقدات بعدما أبرم النادي صفقة وحيدة فقط خلال الميركاتو حتى الآن، موضحاً: «نعلم أن الميزانية قد لا تكون كبيرة ولكن بدلاً من البكاء علينا التأقلم مع الوضع الحالي رغم احتياجنا لإبرام صفقات أخرى، ونلتزم بالعمل الجدي وإيجاد الحلول».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز