الظفرة والعميد.. نقاط ومعنويات

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى - دبي - عدنان الغربي

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يستقبل الظفرة على ملعبه عند 17.45 مساء اليوم ضيفه النصر في ثاني أيام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يبحث فيها كل فريق عن النقاط الثلاث مع افتتاح المنافسة ورفع المعنويات مبكراً لحصد المزيد من النقاط وتحقيق كافة الطموحات في البطولة التي يظهر فيها الصربي نيبوشا مدرب فارس الظفرة، والألماني تورستن فينك مدرب العميد، للمرة الأولى خلال المباريات التنافسية بعد تعاقد الناديين معهما مؤخراً الشيء الذي يضاعف دافع الفوز عند المدربين اللذين يسعيان إلى بداية إيجابية.

ويتطلع النصر لتحقيق بداية ناجحة في افتتاح مسابقة الدوري معولاً في ذلك على استعداداته الجيدة للموسم التي انطلقت منذ بداية شهر يوليو الماضي واستمرت لأكثر من 60 يوماً.

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