الجزيرة ودبا.. طموح وتحدٍ

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى- دبي - علي الظاهري

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يفتتح الجزيرة وضيفه دبا الفجيرة، مشواريهما في النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقيان عند 17:45 مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد آل نهيان لحساب الجولة الأولى من المنافسة في مواجهة خارج التوقعات، من واقع نتائج الفريقين السابقة رغم الفارق الكبير في الإنجازات والطموحات.

وعلى الرغم من أن ترشيحات الأفضلية تشير إلى الجزيرة المتوج باللقب 3 مرات، لكنه لم ينجح في الفوز على منافسه خلال الأربع جولات الأخيرة التي جمعت الفريقين قبل هبوط دبا الفجيرة في موسم 2019-2018، والموسم الذي سبق هبوطه، حيث انتهت 3 مباريات بالتعادل ومباراة بفوز النواخذة، فيما كان آخر فوز للجزيرة قبل أكثر من 5 سنوات، ما يترك باب المفاجآت مفتوحاً خصوصاً في البدايات خلال لقاء اليوم.

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