شباب الأهلي والشارقة.. قمة خارج التوقعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ، الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي شباب الأهلي وضيفه الشارقة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، في لقاء قمة جماهيرية مبكرة، وخارج التوقعات ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ويتطلع كل من الفريقين إلى افتتاح قوي للنسخة 15 من الدوري، بتقديم مستوى جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية، ستكون بلا شك دافعاً معنوياً مهماً لباقي مشوار الموسم، خصوصاً وأن مواجهات الفريقين دائماً ما تحفل بالندية والإثارة، بصرف النظر عن تاريخ مباريات الفريقين، والذي يميل لصالح شباب الأهلي.

ويعول الشارقة كثيراً على معرفة مديره الفني الدقيقة كوزمين أولاريو بفريقه السابق شباب الأهلي.

الرسمية الأولى

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أهمية مباراة الشارقة، كونها تعتبر المباراة الرسمية الأولى في الموسم بصورة عامة، والدوري على وجه الخصوص، مشدداً على إنها مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقين كبيرين.

وأوضح أن فريقه يدخل المباراة، وهو يطمح لبداية قوية في البطولة، في أول مواجهة على أرضه، واصفاً الشارقة بالفريق المنظم، والذي يملك مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين، متمنياً تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه رسالة مهمة لجماهير شباب الأهلي، مناشداً إياها بمساندة اللاعبين والوقوف خلفهم، والاستمرار في دعمهم في كل المباريات، وطالباً أن تكون الجماهير الوفية قريبة من ناديها وداعمة له ولمشروع النادي الكبير، خصوصاً مع عودة إشغال المدرجات بنسبة 100 %.

واعترف المدرب كوزمين بصعوبة البداية من واقع عودة جميع الفرق من فترة توقف، كما أن البداية ستكون أمام منافس قوي على حد تعبيره وقال: «البدايات دائماً ما تكون صعبة وخصوصاً إننا سنواجه فريق شباب الأهلي، علينا أن نكون في كامل الجاهزية والتركيز طوال شوطي المباراة للعودة بالنقاط كاملة». وعبر كوزمين عن رضاه لما قدمه اللاعبون في فترة الإعداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز