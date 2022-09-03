اتحاد الكرة يعتمد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد اتحاد الكرة آلية اختيار الأندية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل (2024-2023)، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بمنح الإمارات مقعداً مباشراً، ونصفي مقعد للمشاركة في الملحق التمهيدي للبطولة، والتي ستنطلق منافساتها اعتباراً من الثامن من شهر أغسطس المقبل بإقامة مباريات الدور التمهيدي، في حين تقام مباريات مرحلة المجموعات للفترة من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2023، على أن تقام الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024 والدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

تحديد

وحدد اتحاد الكرة نادي العين بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، للحصول على بطاقة المقعد المباشر لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما يحصل على البطاقة الأولى المؤهلة إلى ملحق الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية، الفائز من نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، والمقرر إقامته بين الشارقة والوحدة، والمؤجل إلى الموسم الجديد.

فيما يحصل على بطاقة الملحق الثاني المؤهلة إلى الدور التمهيدي، بطل دوري أدنوك موسم (2023-2022)، وإذا كان البطل هو نفسه العين بطل الموسم الماضي، أو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي، تمنح الفرصة لبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم (2023-2022).

وفي حالة تكرار النادي وتجاوز كل الاختيارات، يتم الاختيار وفق تسلسل الترتيب النهائي للدوري، مع مراعاة المعايير المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة للأندية المشاركة في البطولة.

يذكر أن اتحاد الكرة يدعم مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا ويمنح تلك الأندية مكافآت تميز لمن يصل إلى الأدوار النهائية، وقد وصل شباب الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية ومن المقرر أن يلاقي الهلال في فبراير المقبل، حيث تقام المباريات بنظام التجمع ولم يتم تحديد الدولة المستضيفة إلى الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز