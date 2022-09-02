بني ياس يصطاد «نسور» خورفكان برأسية ساشا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ تصوير – سيف الكعبي

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وضع بني ياس أول ثلاث نقاط في رصيده بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي بفوزه على ضيفه خورفكان بهدف مقابل لا شيء سجله المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة.

وعزز بني ياس تفوقه على خورفكان في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين مسجلاً الفوز الثالث على منافسه في 5 مباريات مقابل فوز وحيد لـ «النسور» والتعادل في مباراة واحدة.

جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين وأقل من المتوسط من الناحية الفنية، إذ لم تشهد الكثير من الفرص المحققة للتسجيل بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 65 عن طريق الوافد الجديد للسماوي، البرازيلي رافائيل إلياس عندما لعب الكرة برأسية أنقذها حارس مرمى خورفكان، أحمد الحوسني ببراعة.

وتمكن المدافع الصربي ساشا من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 برأسية من الركنية التي نفذها الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز.

ولعب بني ياس بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد شحدة أبو ناموس في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني ليغيب عن فريقه أمام الشارقة في الجولة الثانية من المسابقة.

يذكر أن بني ياس دخل المباراة بأربعة لاعبين أجانب بعد أن ضم صفقة وحيدة بالتعاقد مع رافائيل، ويسعى للتعاقد مع الأجنبي الخامس خلال الأيام القليلة المقبلة.

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