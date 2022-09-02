الوصل والوحدة يتعادلان في قمة الامتاع

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

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تعادل الوصل الوحدة بهدفين لمثلهما اليوم الجمعة في معقل الفهود بزعبيل بانطلاقة دوري "أدنوك" للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، في لقاء قمة في الامتاع والندية والإثارة.

تسجيل الأهداف

سجل هدفي الوصل، محترفه البرازيلي غلبيرتو اوليفيرا "د 64"، والدولي فابيو ليما "د 78"، فيما سجل للوحدة، هدافه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، و"د 92".

حضور جماهيري

قدم الفريقان مباراة ممتعة، خصوصا في شوطها الثاني، زادها امتاعا وإثارة، الحضور الجماهيري الكبير والمتفاعل بإيجابية مع لاعبيه في أغلب دقائق المباراة، والتي شهدت دقيقتها ال 102 طرد كابتن الوصل علي سالمين لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

نقطة وحيدة

وبهذه النتيجة، وضع الوصل والوحدة، نقطة وحيدة في حساب كل منهما، وعلى أمل تحقيق المراد في أقرب فرصة من مشوار الدوري الطويل.

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