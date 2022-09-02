غوران: بداية الدوري جاءت قوية

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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امتدح الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان، المستوى الفني لمباراة فريقه أمام حامل اللقب العين في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بالتعادل 1 ـ 1، ووصف غوران بداية الموسم بالقوية وفقاً لما تميزت به المباراة من تبادل للهجمات ومستوى متكافئ جعل الفريقين قريبين من الفوز.

وقال إن الفريقين قدما مستوى جيداً من واقع مجريات المباراة والفرص المتبادلة، الشيء الذي جعل النتيجة معلقة حتى آخر ثانية، مشيراً إلى أن فريقه نجح في العودة سريعاً في الشوط الثاني ثم سجل هدفاً ثانياً قبل أن يتم إلغاؤه بتقنية "الفار" واحتساب ركلة جزاء معاكسة أهدرها فريق العين.

واعترف غوران أن فريقه وقع في أخطاء "تكنيكية" أكثر منها "تكتيكية" ولكن قياساً بالأداء والنتيجة، فهو راضٍ عن جميع اللاعبين وقدم لهم الشكر، خاصة وأن المنافس هو حامل اللقب والمرشح دائماً لمنصات التتويج.

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