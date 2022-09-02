البطائح يحقق فوزاً تاريخياً في أول مشاركة له بدوري المحترفين

المصدر: كلباء - علي الظاهري -تصوير زيشان أحمد

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حقق فريق البطائح الوافد الجديد في دوري «أدنوك» للمحترفين، فوزاً تاريخياً على حساب مضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون مقابل سجلهما الثنائي البرتغالي لورنسي دو في الدقيقة 7 وجواو نوفايس في الدقيقة 97، ليحصد البطائح أول 3 نقاط ثمينة في مستهل مشواره بدوري المحترفين الذي يشارك فيه لأول مرة.

وتمكن البطائح من كسب التحدي الأول في دوري «الأضواء» رغم الاستحواذ الأكبر من قبل أصحاب الأرض، ونجح في استثمار هجمة مرتدة عبر كرة طويلة نفذها حارس المرمى زايد الحمادي التي وصلت إلى اللاعب لورنسي دو ليدخل في مواجهة أمام الحارس عيسى أحمد ويسجل الهدف الأول لفريقه.

وحاول كلباء العودة إلى المباراة عبر تكثيف الهجمات في معظم فترات المباراة وصنع فرص لكنها لم تترجم إلى أهداف. وأهدر البرتغالي جواو نوفايس لاعب البطائح ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد تصدي حارس كلباء عيسى أحمد لها، ليعود اللاعب البرتغالي مرة أخرى، وينجح في تعزيز تقدم فريقه عبر تسديدة قوية أسكنها الشباك في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

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