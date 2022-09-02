عجمان يفرض تعادلاً مثيراً على العين

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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فرض عجمان نتيجة التعادل 1-1 على ضيفه حامل اللقب العين في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة مثيرة، تقدم فيها الضيوف في الشوط الأول ثم عادل عجمان النتيجة في الثاني، وكاد "البرتقالي" أن يظفر بنقاط الفوز في الدقيقة الأخيرة، حيث شهدت الدقيقة 97 "سيناريو دراماتيكي" تأرجحت فيه النتيجة من تقدم لعجمان بالهدف الثاني إلى اقتراب العين من الفوز بعد تدخل تقنية "الفار"، حيث نجح البديل عبيد محمد في خطف هدف الفوز لعجمان من أول لمسة من هجمة مرتدة أجاد صناعتها وليد أزارو وسددها عبيد على يمين الحارس خالد عيسى، وبعد احتساب الهدف عاد الحكم أحمد عيسى لـ "الفار" ليعود ويلغي الهدف ويحتسب ركلة جزاء من الهجمة العيناوية التي سبقت الهدف، ولكن لابا كودجو أطاح بالكرة فوق المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وفي تفاصيل المباراة، جاءت البداية قوية ولاحت أول فرصة حقيقية لعجمان من هجمة منظمة صنعها وليد ازارو لفراس بالعربي الذي تأخر في التسديد لينقذها أحمد برمان ثم سددها برستيج مرة ثانية واصطدمت بالدفاع وخرجت ركنية، ولم يتأخر العين في الرد بشكل قوي عندما نجح ايريك في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 6 من هجمة قادها سفيان رحيمي، وكاد العين أن يضيف هدفاً ثانياً في الدقيقة 19 من رأسية دانيلو التي أنقذها ببراعة الحارس علي الحوسني.

ووجد عجمان فرصة التعادل في الدقيقة 32 ولكن البحريني علي مدن تأخر في التسديد داخل الصندوق قبل تدخل دفاع العين، واحتسب الحكم أحمد عيسى درويش ركلة جزاء للعين في الدقيقة 35 بعد ان ارتدت تسديدة بالاسيوس من يد علي مدن ولكن بعد العودة لتقنية "الفار" تم إلغاء القرار، ولاحت بعد ذلك فرصة جديدة للعين لتعزيز التقدم من رأسية لابا كودجو مرت جوار القائم الأيسر للحارس علي الحوسني، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين 1-0.

جاء الشوط الثاني قوياً بفضل تحسن مستوى عجمان وزيادة فعاليته الهجومية، وضاعت فرصة التعادل في الدقيقة 56 عندما ارتدت تسديدة بريستيج من مقص المرمى بعد هجمة متقنة قادها وليد ازارو، وعاد علي مدن في الدقيقة 60 ليسجل التعادل من تسديدة يسارية من خارج الصندوق خادعت الحارس خالد عيسى ومرت بين يديه، وتبادل الفريقان الهجمات بعد هذا الهدف من أجل اقتناص الفوز وكانت أخطرها للعين في الدقيقة 90 من رأسية لابا كودجو مرت فوق المرمى، واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بديل، امتدت إلى أكثر من 10 دقائق بسبب تدخل "الفار" في الدقيقة الأخيرة التي تم فيها إلغاء هدف عجمان واحتساب ركلة الجزاء.

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