أندية الهواة تتأهب لمباريات دوري الدرجة الأولى

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تستعد أندية دوري الدرجة الأولى لانطلاقة مباريات الموسم الكروي 2022 ـ 2023 الذي يبدأ رسمياً في العاشر من الشهر الجاري بأربع مباريات تجمع الفجيرة مع الرمس، حتا مع العروبة، الإمارات وسيتي، غلف اف سي ضد فرسان هسبانيا، ويوم 11 الجاري تقام ثلاث مباريات تجمع دبا الحصن ضد العربي في قمة مباريات الجولة إلى جانب التعاون ومسافي والجزيرة الحمراء يلاقي مصفوت في رأس الخيمة.

تحضيرات

وأنهت أندية الهواة معسكراتها الخارجية وباتت جاهزة لمباريات الدوري بعد تدعيم الصفوف بعدد من الصفقات المهمة إلى جانب التعاقد مع مدربين جدد.

وتنتظر الجماهير انطلاقة المباريات خصوصاً وأن النسخة الجديدة تحمل طابعاً مختلفاً عن النسخ الماضية في ظل وجود 17 فريقاً تشكل منها الدوري لأول مرة خلال المواسم الخمسة الماضية والتي تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية من مختلف إمارات الدولة.

كما أن الدوري المنتظر سيشهد ولأول مرة تطبيق نظام الهبوط لدوري الثانية مع نهاية الموسم الجديد.

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