سيف: «الصقور» يعمل على العودة إلى «المحترفين»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد هادف سيف مدير فريق الكرة الأول بنادي الإمارات الجاهزية التامة لدوري «الهواة»، وتحقيق رغبة الجماهير في عودة الصقور إلى موقعه الطبيعي بين أندية المحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن مهمة التأهل ستكون صعبة، لأنه يتوقع منافسة قوية في الموسم الجديد من الفرق المشاركة.

ورفض سيف العودة إلى الماضي، وقال: الهبوط من المحترفين أصبح من الماضي، وكل تركيزنا حالياً منصب حول تحضيرات الفريق لدوري الدرجة الأولى، حتى يحقق النتائج التي تقوده من جديد إلى موقعه السابق.

وأشار مدير الصقور إلى أن الفريق ما زال في مرحلة الإعداد، لكنه استفاد كثيراً من فترة التحضيرات السابقة، ووصل حتى الآن مرحلة متقدمة من الجاهزية، وأضاف: بدأنا الإعداد قبل وقت كاف، ووفرت إدارة النادي كل الاحتياجات، ونظمت معسكراً خارجياً كان ناجحاً بكل المقاييس، خاض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية، وشهدت انسجاماً كبيراً بين الجدد والقدامي، وللأمانة فإن الجهاز الفني يقوم بعمل رائع، وفق خطة رسمها بدقة قبل بداية الإعداد بدعم كبير من الإدارة، التي نجحت أيضاً في التعاقد مع أفضل العناصر دعماً لصفوف الفريق حتى يكون على قدر الطموحات.

موسم قوي

وتوقع مدير الصقور أن تكون النسخة الجديدة من دوري الهواة الأصعب في تاريخ المنافسة، لوجود عدد كبير من الفرق، التي تلعب بطموح التتويج باللقب والتأهل للمحترفين، مع زيادة عدد الأندية المشاركة، وأضاف: ندرك جيداً أن مهمة التأهل لن تكون سهلة، ولكننا نثق أيضاً في اللاعبين وقدراتهم الفنية، فقط علينا أن نضاعف الجهد حتى نكون الأفضل.

وكشف هادف سيف أن الصقور خاض حتى الآن 6 مباريات ودية، منح خلالها الجهاز الفني فرصة اللعب لجميع اللاعبين، بهدف تجهيزهم بشكل جيد لمباريات الموسم، وحتى تكون هنالك العديد من الخيارات المتاحة أمامه، وأضاف: وجود مجموعة متميزة من اللاعبين، أظهرت جديتها في التدريبات، شجع الجهاز الفني أيضاً على توزيع فرص اللعب، وهذا بالتأكيد يخلق منافسة قوية بين اللاعبين، للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية.

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