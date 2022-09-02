فيصل خليل لـ «البيان»: اعتزلت اللعب.. والتدريب محطتي المقبلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أعلن فيصل خليل لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي والحمرية السابق، اعتزاله اللعب بشكل رسمي ونهائي، وقال: أتوجه بالشكر إلى إدارة نادي الحمرية التي منحتني فرصة العودة خلال فترة انضمامي للنادي وإثبات ذاتي، وأنني قادر على اللعب وصنع الفارق، بعد تجربة 3 مواسم كانت بمثابة التحدي مع نفسي، والحمد لله نجحت في التحدي وقدمت جهداً طيباً مع فريق الحمرية الذي أتمنى له التوفيق في الموسم الكروي الجديد، وأن يصعد إلى دوري المحترفين؛ كونه يضم فريقاً جيداً قادراً على تحقيق الطموحات.

محطة التدريب

وكشف فيصل خليل في تصريح خاص لـ «البيان»، عن أن محطته المقبلة هي الاتجاه نحو عالم التدريب، وقال نلت رخصة التدريب المبدئية قبل عدة سنوات، وخلال الفترة المقبلة سوف أنضم إلى دورة تدريبية ينظمها اتحاد الكرة للحصول على الرخصة التدريبية «ب»، والتي من خلالها سوف أنطلق نحو عالم التدريب وأتمنى أن أكون إضافة لتلك المهنة خصوصاً بعد سنوات الخبرة المتراكمة لدي، واستفادتي من المدربين الذين تدربت على أيديهم سواء مع المنتخب الوطني أو الأندية التي لعبت لها.

انطلاقة قوية

وفيما يتعلق بانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، قال فيصل خليل: أتوقع أن تكون انطلاقة الدوري اليوم قوية ومثيرة، وأن تكون الأقوى في عصر الاحتراف، نظراً لحسن استعدادات الأندية من خلال معسكراتها الأوروبية الجيدة، وتعاقدها مع مدربين كبار على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والحنكة، والتعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى فني متميز، وتعديل لائحة الاستعانة باللاعبين الأجانب والمقيمين وزيادة عددهم، ورغبة بعض الأندية الكبيرة في استعادة عرش الألقاب بعد غياب سنوات طويلة عن منصة التتويج، مما يكسب المسابقة أهمية كبيرة ومتابعة جيدة خلال الانطلاقة في سبتمبر المقبل.

منافسة ثلاثية

وعن رأيه في شكل المنافسة على لقب الدوري يقول فيصل خليل، العين بطل الدوري الماضي سيكون المرشح الأقوى للاحتفاظ بلقبه، نظراً لحالة الاستقرار الفني التي يعيشها ببقاء الجهاز الفني بقيادة الكرواتي بيدرو إيمانويل على رأس عمله بعد نجاحه في استعادة العين لعرش البطولات في الموسم الماضي ووجود لاعبين أجانب على مستوى طيب، ولكن لن يكون الاحتفاظ باللقب أمراً سهلاً أمام الزعيم، حيث سيجد منافسة قوية من الجزيرة المستقر فيناً وإدارياً، مع إمكانية ظهور عدد من الفرق الأخرى بمستوى طيب مثل الشارقة مع مدربه الروماني كوزمين صاحب الخبرة الكبيرة بدوري الإمارات، ولا نغفل شباب الأهلي ولا الجزيرة، ولا الوصل الذي جدد صفوفه واستعان بمدرب يملك خبرة كبيرة بالكرة الخليجية وهو الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، والتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وعودة لاعبه ليم، وفي اعتقادي أن الوصل سيظهر بمستوى طيب خلال الموسم الجديد خصوصاً وأن الوصل يملك قاعدة جماهيرية كبيرة.

ومثل تلك المنافسة سيكون من شأنها زيادة المتعة والإثارة للمسابقة من الجولة الأولى التي ستشهد لقاءات جماهيرية ومنافسات قوية سوف تنعكس على مستوى اللاعبين وأدائهم خلال المباريات بما يعود بالتطور على المنتخب الوطني الذي نأمل أن يوفق في البطولات المقبلة.

عودة الجماهير

ويتوقع فيصل خليل أن يشهد الموسم الكروي الجديد عودة الجماهير إلى المدرجات بقوة بسبب حسن استعدادات الأندية.

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