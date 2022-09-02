اللاعب رقم 12 وصفة سحرية لدعم أندية دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحشد جماهير أندية دبي كامل قوتها من أجل دعم فرقها في دوري «أدنوك للمحترفين» سعياً للمنافسة القوية على لقب البطولة، حيث يعتبر الجمهور اللاعب رقم 12 في الملعب والوصفة السحرية لدعم الأندية وتميزها خلال منافسات المسابقات الرسمية وخلال الأيام الماضية شهدت روابط المشجعين اجتماعات مكثفة من أجل التحضير الجيد للانطلاقة وحشد الجماهير للحضور للمدرجات.

ويتوقع أن تشهد الجولة الأولى للدوري التي تنطلق اليوم حضوراً جماهيرياً مكثفاً، بعد أن ظهرت أندية دبي بمستوى متميز خلال فترة الإعداد، وتسعى روابط المشجعين لحشد أعضائها للحضور إلي المدرجات ودعم فرقها، حيث تحشد رابطة مشجعي الوصل جماهيرها لحضور القمة الساخنة مع الوحدة الجمعة بملعب الوصل، فيما تعد جماهير النصر العدة لمؤازرة فريقها بقوة في الجولة المقبلة أمام الظفرة السبت بالظفرة،، كما ستؤازر رابطة مشجعي شباب الأهلي فريقها في لقاء القمة الساخنة مع الشارقة السبت.

الأندية من جهتها بدأت في تقديم مبادرات إيجابية متميزة تسهم في جذب الجماهير للمدرجات خلال الجولات المقبلة، من خلال توفير مراوح الرذاذ للجماهير في المدرجات بهدف التخفيف عن تلك الجماهير من حرارة ورطوبة الطقس، كما سيتم توزيع قناني المياه على الجماهير، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من وباء «كورونا».

ضرورة الحضور

يري أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي الأسبق لنادي شباب الأهلي أن التشجيع الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لا يكفي، فالحضور إلى المدرجات له نكهة خاصة ويزيد من متعة المباريات ويسهم في تحفيز اللاعبين وزيادة عطائهم، ولا شك أن حضور الجماهير له أهمية كبيرة ويزيد من المتعة الكروية والإثارة في الملاعب، وهنا يأتي دور الأندية في تسهيل مهمة حضور جماهيرها من خلال تقديم مبادرات إيجابية ودعم لوجستي يسهم في زيادة جذب الجماهير للمدرجات.

وأضاف حماد قائلاً: نحن في حاجة ماسة لعودة الجماهير للمدرجات، على الرغم من تعدد البطولات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة، ولكن التنافس القوي بين الفرق يدعم الحضور الجماهيري من أجل تشجيع فرقها ولاعبيها.

ويشير خالد عبيد لاعب ومدير فريق النصر الأسبق إلى أهمية الحضور الجماهيري في المدرجات، فحينما يرى اللاعب جماهيره تملئ المرات وتدعم الفريق وتشجع اللاعبين يزداد الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، وقال أتمنى أن أرى جمهور النصر يملأ مدرجات استاد آل مكتوم خلال المباريات المقبلة وفق العدد المسموح به من الجهات المعنية من أجل دعم الفريق ولاعبيه، وزيادة الثقة في اللاعبين، وحينها سنرى المستوى الحقيقي للنصر وستخرج إمكانات اللاعبين الكبيرة، القادرة على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، لذلك لا بد من دعم اللاعبين وعدم التخلي عنهم لأن فريق النصر الحالي له مستقبل.

جاذبية الأداء

ويبتسم منذر علي لاعب المنتخب الوطني والوصل الأسبق وهو يقول: جمهور الوصل «ذواق» وينجذب نحو اللعبة الحلوة والأداء الممتع بصرف النظر عن نتيجة المباريات، وقال: جمهور الوصل عائد بقوة نحو المدرجات من أجل دعم مساندة فريقه ولاعبيه خلال الموسم الحالي، خاصة بعد الاستعدادات القوية للفريق خلال الفترة الماضية، مما يحفز الجماهير للحضور بقوة خلال المباريات المقبلة، لأن الوصل في حاجة لدعم ومؤازرة جمهوره من أجل العودة للمنافسة على الصدارة.

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