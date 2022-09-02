14 عاماً في زمن الاحتراف أبطال وإنجازات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ستحمل النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين، الرقم 15 منذ دخول كرة الإمارات عصر الاحتراف موسم 2008-2009. وعلى مدار 14 عاماً عرف فيها دوري الإمارات تغيير اسمه مرات عدة، كانت البداية مع دوري اتصالات قبل أن يتحول إلى دوري الخليج العربي، وصولاً إلى دوري أدنوك للمحترفين حالياً.

وخلال حقبة الاحتراف، عاشت كرة الإمارات الكثير من لحظات المجد الكروي، وسط تنافس وإثارة وتحدٍ وصل أحياناً إلى درجة الغليان، وإن بقيت العلامة السوداء الوحيدة هي إلغاء الموسم قبل الماضي بسبب جائحة «كورونا».

وخلال المسيرة الطويلة تنوع الأبطال وتبدّلت وجوه وهوية الفرق التي اعتلت المنصة، لتشهد الجماهير وعشاق كرة الإمارات تتويج الأبطال على مدى 14 موسماً، كان أولها شباب الأهلي، وآخرها العين في الموسم الماضي كان «الزعيم» صاحب اليد العليا في تحقيق الإنجازات.

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