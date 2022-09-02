الشامسي: نسعى لتوفير بيئة محفزة تبرز قدرات الحكام

المصدر: دبي - البيان

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قال سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام: نعمل بكل طاقاتنا من أجل توفير بيئة محفزة تبرز قدرات الحكام وتساعدهم على أداء أدوارهم بأحسن الصور في المسابقات المحلية والخارجية، فالنجاح الذي حققه الحكم الإماراتي خلال الفترات الماضية يجب أن يستمر، وهذا الاستمرار يتطلب مزيداً من التحضير ومواكبة التطورات التي تشهدها الصافرة في كل قارات العالم.

وواصل الشامسي: الحكم الإماراتي قدم مستويات مميزة محلياً وقارياً ودولياً خلال الموسم الكروي الماضي، ونسعى خلال الموسم الجديد إلى الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات، ونسعى إلى رفع سقف طموحاتنا من خلال عملية التطوير التي تستهدف جميع عناصر منظومة التحكيم ومواصلة المشاركة في كافة الساحات والبطولات، مؤكداً أن لجنة الحكام تعد هذا النجاح حافزاً لتقديم مزيد من العمل والعطاء، وللمضي قدماً في تحقيق الأهداف الموضوعة.

وأشاد الشامسي، بالجهود الكبيرة التي بذلها كل من عمل في قطاع التحكيم وشجع على استخدام تقنية الفيديو بوقت مبكر، فقد كان الاتحاد الإماراتي سبّاقاً في استخدام هذه التقنية، وأصبح نموذجا يحتذى في القارة الآسيوية، مثمناً دعم الأندية وتعاونها في تطوير وتجويد العمل.وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن التحكيم الإماراتي أصبح مميزاً في حضوره المحلي والقاري والدولي، وأن اختيار الحكم الدولي محمد عبد الله حسن وزملائه لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي دليل على ثقة الأسرة الكروية الدولية بكفاءة الصافرة الإماراتية وتميزها.

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