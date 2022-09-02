آلية جديدة لاستقدام الحكام الأجانب

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن اتحاد الكرة عن آلية تنظم عملية استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات في الموسم الجديد، حيث سيكون من حق كل فريق استقدام حكام أجانب في 4 مباريات خلال الموسم، وبالنسبة لأندية الدرجة الأولى المتأهلة لكأس رئيس الدولة يحق لها طلب حكام أجانب في مباراة واحدة خلال البطولة نفسها.

وحدد اتحاد الكرة شروط استقدام الحكام الأجانب للموسم الجديد حيث يجب على النادي الراغب في ذلك إرسال طلب قبل موعد مباراته بـ 21 يوماً، ويلتزم بسداد تكلفة طاقم التحكيم البالغة 170 ألف درهم خلال 3 أيام من تقديم الطلب، وسيتكون طاقم التحكيم الأجنبي من حكم ساحة وحكمين مساعدين وحكم فيديو، أما الحكم الرابع فسيكون محلياً، ونفس الأمر بالنسبة لمساعد حكم الفيديو، كما كان الحال في الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة قد سبق وحدد الموسم الماضي اختيار مباراتين فقط لكل فريق من فرق دوري المحترفين، سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة، لطلب استقدام حكام أجانب. وأشار اتحاد الكرة الإماراتي إلى أنه إذا تقدم ناديان بطلب الاستعانة بحكام أجانب في ذات المباراة، فسيدفع التكلفة المالية النادي الذي تقدم بالطلب أولاً.

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