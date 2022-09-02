«فيفا»: اتحاد الكرة نموذج في الاستخدام التقني

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد الاتحاد الدولي «فيفا» بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مختلف مسابقاته الكروية واعتباره أحد أهم الاتحادات الوطنية في تطوير هذه التقنية من خلال تطبيقها في مختلف مسابقاته الكروية.

جاء ذلك بعد حصول اتحاد الإمارات لكرة القدم على الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي «FIFA» وإدراجه كمنظم متمرس وصاحب خبرة فيما يتعلق باستخدام التقنية، وجاءت الموافقة النهائية بعد قيام اتحاد الإمارات باستخدام التقنية لمسابقة كروية كاملة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل وحصوله على ثلاث موافقات متتالية لهذا الغرض، مما يعني اعتباره من المتمرسين وأصحاب الخبرة باستخدام التقنية، وبالتالي لم يعد في حاجه إلى عملية الموافقة على برنامج المساعدة (IAAP) أو موافقة من FIFA لاستخدام التقنية في المسابقات المحلية، بما يتوافق مع قوانين اللعبة، وبروتوكول VAR والمتطلبات المتبقية بموجب (IAAP) وإبلاغ FIFA فقط باستخدام التقنية قبل 15 يوماً على الأقل من بدء المنافسة الأولى في الموسم الذي سيتم فيه استخدام التقنية.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذه الخطوة إلى إعادة المسؤولية الكاملة لمنظمي المنافسة ذوي الخبرة ومنحهم مزيداً من المرونة فيما يتعلق بـ VAR وتعليم منسقي التقنية والحكام والعمليات ذات الصلة، حيث سيقوم مسؤولو الفيفا بجمع معلومات أساسية من اتحاد الإمارات بشكل دوري لضمان المراقبة المستمرة، وبهدف تطوير استخدام VAR في جميع أنحاء العالم.

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