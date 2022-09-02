10 مدارس كروية في المنطقة الفنية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تنوعت المدارس الكروية في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم بين دول عدة حول العالم، حيث تعاقدت الأندية الـ 14 مع مدربين من 10 دول، تتصدرهم صربيا، التي كان لها نصيب الأسد بثلاثة مدربين، هم: غوران في عجمان، زوران في دبا الفجيرة ونيبوشا في الظفرة، وجاءت بعدها المدرسة الرومانية في وجود كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة ومواطنه إيسايلا المدير الفني لبني ياس، وكذلك البرتغال التي جاء منها جارديم المدير الفني لشباب الأهلي وكارفهال المدير الفني للوحدة، فيما يمثل المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري لوحده المدرسة العربية، ويحتفل العنبري مع أول جولة بمباراته رقم 100 في مشواره التدريبي في عصر الاحتراف.

وتشهد نسخة الدوري هذا الموسم عودة النجم الإيراني فرهاد مجيدي لملاعب الإمارات بعد 15 عاماً، بعد أن وضع بصمته لاعباً في 4 فرق، ويتواجد 7 مدربين للمرة الأولى هذا الموسم هم البرتغاليان جارديم المدير الفني لشباب الأهلي وكارفهال المدير الفني للوحدة والألماني تورستن فينك المدير الفني للنصر وخوان بيتزي صاحب الجنسية المزدوجة «الأرجنتين وإسبانيا» مديراً فنياً للوصل وفرهاد مجيدي مع اتحاد كلباء ونيبوشا مدرب الظفرة وزوران مدرب دبا الفجيرة الذي قاد الفريق للصعود وخاض معه دوري الدرجة الأولى، ولكنه يظهر للمرة الأولى في دوري الكبار وحافظ زاناردي على تواجد المدرسة البرازيلية مدرباً للبطائح كحال كايزر المدير الفني للجزيرة الذي يمثل المدرسة الهولندية.

ويتصدر كوزمين السجل الذهبي من الألقاب في الدوري في 4 نسخ ماضية مع فريقي العين وشباب الأهلي، وحقق اللقب أيضاً كل من العنبري وكايزر والأوكراني ريبروف الذي وضع بصمته من أول موسم مع العين.

رباعية كوزمين

يعتبر الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة صاحب السجل الأكبر في الفوز بلقب الدوري في عصر الاحتراف بـ 4 ألقاب حققها مع فريقي العين وشباب الأهلي، منها 3 ألقاب على التوالي، يخوض موسمه الثامن مع كرة الإمارات وهو ثاني موسم له مع الشارقة الذي تعاقد معه لاستكمال الموسم الماضي، وحقق معه نتائج جيدة أهلت الفريق للقفز للمركز الثاني رغم التعثر الذي حدث قبل توليه المهمة في بداية الدور الثاني.

العنبري يقترب من المئوية

يواصل المدرب الوطني عبد العزيز العنبري مشواره للموسم السادس على التوالي، وهذه المرة مديراً فنياً لفريق خورفكان، ويقترب العنبري «44 عاماً» من تسجيل اسمه في المئوية بعد أن خاض 99 مباراة قاد فيها فريق الشارقة محققاً فيها أرقاماً مميزة، أهمها الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ الشارقة في عصر الاحتراف.

كايزر.. لقب مع الفخر

يعتبر المدير الفني للجزيرة الهولندي مارسيل كايزر «53 عاماً» أحد ثلاثة مدربين في الدوري حققوا اللقب الموسم قبل الماضي، وبدأ كايزر مشواره مع «فخر أبوظبي» موسم 2018 - 2019 ثم انتقل في منتصف الموسم إلى سبورتنج لشبونة قبل أن يعود في الموسم التالي مباشرة للجزيرة وحقق معه اللقب موسم 2020 - 2021.

ريبروف.. لقب أول

إنجاز كبير حققه الأوكراني سيرجي ريبروف «48 عاماً» مع حامل اللقب العين من أول موسم معه، ليكون ذلك مؤشراً لمواصلة مشواره مع «الزعيم» للموسم الثاني على التوالي، وجسدت لغة الأرقام تميز ريبروف، حيث حقق العين تحت قيادته الفوز في 20 مباراة والتعادل في 5 مناسبات وخسارة وحيدة في الدوري.

غوران.. موسم خامس

يخوض الصربي غوران توفاريتش المدير الفني لعجمان موسمه الخامس في دوري «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد أن حقق نجاحاً واضحاً مع «البرتقالي» في الموسم الماضي أهله للمركز السابع في الترتيب، ويعتبر غوران صاحب خبرة وفيرة من خلال توليه تدريب اتحاد كلباء وخورفكان والفجيرة قبل ارتباطه بعجمان.

حضور قوي لـ «إيسايلا»

للموسم الثالث على التوالي يواصل الروماني دانيال إيسايلا مهمته مديراً فنياً لبني ياس بعد النجاح الذي حققه في أول مواسمه وقيادته لـ«السماوي» لأفضل النتائج وإحرازه وصافة نسخة 2020 - 2021، ونجح الفريق تحت قيادته في الفوز في 24 مباراة بالدوري على مدار موسمين والتعادل 13 مرة مقابل الخسارة في 15 مباراة.

خبرة كايو زاناردي

يملك البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني للبطائح، خبرة جيدة من خلال تدريبه فريقي النصر وخورفكان، حيث خاض معهما 50 مباراة ويطمح زاناردي صاحب الـ 49 عاماً لوضع بصمته مع الوافد الجديد بتحقيق هدف البقاء، لاسيما بعد الصفقات التي أبرمها النادي مع نخبة من الأسماء المعروفة من اللاعبين.

زوران يبحر مع «النواخذة»

يواصل فريق دبا الفجيرة العائد لدوري الكبار بذات الواجهة الفنية تحت قيادة المدرب الصربي زوران بوبوفيتش الذي قاد الفريق للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى والصعود بعد موسم استثنائي عززه بالأرقام محققاً 24 انتصاراً و3 تعادلات وخسارة واحدة، فضلاً عن تسجيل اللاعبين 73 هدفاً، ونيل 75 نقطة في إنجاز غير مسبوق للنواخذة، فضلاً عن هداف البطولة للأجانب والمواطنين.

جارديم في مشوار جديد

يبدأ البرتغالي ليوناردو جارديم مشواراً جديداً بعد انتقاله مديراً فنياً لشباب الأهلي هذا الموسم في ثاني محطاته في الشرق الأوسط والخليج، حيث سبق له تدريب الهلال السعودي، وانتهى مشواره معه منتصف الموسم الماضي بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي المصري بأبوظبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

فينك يمثل المدرسة الألمانية

يعتبر تورستن فينك المدير الفني للنصر، الممثل للمدرسة الألمانية وهو من الذين دافعوا عن شعار بايرن ميونخ لاعباً 6 سنوات وحقق معه لقب البوندسليغا 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 2001، وخلال مسيرته التدريبية نجح فينك في قيادة بازل السويسري لتحقيق 3 ألقاب ومع فيسل كوبي كأس السوبر الياباني وكأس الإمبراطور.

خوان بيتزي

سيكون صاحب الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية خوان أنطونيو بيتزي، بين المدربين الجدد في «دورينا» مع فريق الوصل، وسبق لـ بيتزي صاحب الـ 54 عاماً تدريب المنتخب السعودي، زيادة على فتراته في تدريب الفرق الإسبانية والفرنسية واللاتينية، ورغم ميلاده في الأرجنتين إلا أنه عاش معظم سنوات عمره في إسبانيا التي لعب لمنتخبها 4 سنوات.

مجيدي يعود مدرباً

عاد إلى «دورينا» بعد 15 عاماً الإيراني فرهاد مجيدي صاحب الـ 46 عاماً، وهذه المرة مدرباً لاتحاد كلباء بعد مشواره كلاعب مع الوصل والعين وشباب الأهلي والنصر، وهي المرة الأولى التي سيدرب فيها مجيدي خارج بلاده وبدأ مشواره التدريبي قبل 5 سنوات مع فريق الاستقلال، كما درب منتخب بلاده تحت 23 سنة.

كارفهال مع الوحدة

سيكون كارلوس كارفهال «57 عاماً» ثاني المدربين البرتغاليين في «دورينا» بعد تعاقده مع الوحدة وهي المرة الأولى التي يدرب فيها في الخليج وتنقل خلال مشواره التدريبي الممتد 24 عاماً بين الدوريات الأوروبية واللاتينية، ويعتبر صاحب خبرة كبيرة لاعباً ومدرباً وارتبطت معظم فتراته بفريق سبورتنغ براغا.

نيبوشا مدرب الكؤوس

انضم الصربي نيبوشا فشنيفيتش «54 عاماً» إلى قائمة المدربين الجدد هذا الموسم مديراً فنياً لفريق الظفرة، ويُعرف نيبوشا بـ«مدرب الكؤوس» من خلال براعته في قيادة الفرق التي دربها في مسابقات الكؤوس، حيث وصل للنهائي 7 مرات وحقق اللقب في 4 مناسبات وتميزت أفضل فتراته في صربيا والمجر.

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