92 تجربة تجهز أندية «دورينا»

المصدر: إعداد - علي الظاهري

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خاضت أندية دوري «أدنوك» للمحترفين 92 تجربة ودية في مرحلة الإعداد الصيفي جرت معظمها في المعسكرات الخارجية الصيفية التي احتضنتها 6 دول هي ألمانيا والنمسا وهولندا وصربيا وسلوفينيا إضافة إلى تركيا التي فضل الذهاب إليها فريق البطائح الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.

وتراوح عدد التجارب لكل فريق من 4 إلى 9 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام فرق أوروبية وعربية وخليجية ومحلية، ويعتبر العين والنصر أكثر الفرق خوضاً للمباريات الودية بواقع تسع تجارب لكل فريق، يليهما أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة بواقع 8 مباريات لكل فريق، بينما يعتبر فريق اتحاد كلباء أقل الأندية التي لعبت مباريات ودية، حيث اكتفى «النمور» بقيادة المدرب الجديد فرهاد مجيدي بأربع تجارب.

ويعتبر فريق الشارقة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في مباراة ودية واحدة بعد أن أمطر شباك أنكربروت النمساوي في المعسكر الخارجي بـ 11 هدفاً دون مقابل، بينما يعد الظفرة أكثر فريق استقبلت شباكه أهدافاً في مباراة واحدة أمام الجزيرة بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

معسكرات الأندية

وحرص فريق العين حامل لقب الدوري على إقامة معسكره الخارجي على فترتين، حيث استهل محطة الإعداد الأولى في ألمانيا من معسكره الخارجي في 19 يوليو، قبل أن تتوجه بعثة «الزعيم» إلى النمسا لاستئناف التحضيرات الخارجية في المحطة الأوروبية حتى 20 من أغسطس.

وفضلت 3 أندية إقامة معسكراتها في النمسا هي الوحدة والشارقة واتحاد كلباء، كانت البداية مع «العنابي» من الفترة من 18 يوليو حتى 14 أغسطس، يليه الشارقة الذي أقام معسكره من 19 يوليو حتى 17 من أغسطس بينما امتد معسكر اتحاد كلباء من 20 يوليو حتى 8 أغسطس.

واستضافت هولندا معسكرات 3 أندية هي الجزيرة والوصل وخورفكان، وكان «النسور» أول أول الأندية التي حطت الرحال في «بلد الطواحين» في الفترة من 14 يوليو حتى 14 أغسطس يليه الوصل في 17 من يوليو حتى 10 من أغسطس، فيما امتد معسكر الجزيرة من 22 يوليو حتى 13 أغسطس. وتعتبر صربيا أكثر الدول التي احتضنت معسكرات أندية دورينا لهذا العام، حيث جمعت 4 فرق هي شباب الأهلي وعجمان والظفرة ودبا الفجيرة، كانت البداية مع دبا من 21 يوليو حتى 12 من شهر أغسطس يليه شباب الأهلي وعجمان في 28 من يوليو، حيث استمر معسكر الأول حتى 22 من أغسطس واختتم عجمان معسكره في 16 أغسطس. وفضل فريقا النصر وبني ياس سلوفينيا لإقامة معسكريهما الخارجيين، حيث امتدت تحضيرات «العميد» الخارجية من 15 يوليو حتى 6 أغسطس، فيما كان البطائح الذي يشارك لأول مرة في دوري المحترفين، هو الفريق الوحيد الذي اختار تركيا من 31 يوليو حتى 22 أغسطس.

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