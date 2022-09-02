ميثاق المشجعين إبراز الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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طرح «ملتقى ممثلي الجماهير»، الذي نظمته شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، ميثاق المشجعين، كما أكد أهمية الدور الإيجابي للجماهير في تحقيق أهداف الأندية ودعم اللاعبين وضرورة إبراز الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات من خلال الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة في الملاعب الرياضية والتعليمات التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية في ظل العودة الكاملة للجماهير لحضور المباريات بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي تحت عنوان «ملتقى ممثلي الجماهير بالأندية الرياضية»، والذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد نبيل الرضا مدير إدارة الطوارئ في شرطة دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبطي أحمد الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وحسن طالب عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ومراقبي الشرطة، والمديرين التنفيذيين وممثلي الأندية والمؤسسات الإعلامية.

ويأتي الملتقى في إطار مبادرة «التزامكم سعادة» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية ومؤسسة دبي للإعلام، ويهدف الملتقى إلى توعية الجمهور بأهمية التشجيع الإيجابي والالتزام بالإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة في الملاعب الرياضية.

مدرجات

وقال سعيد حارب: يتجدد اللقاء للمرة السادسة في هذا الملتقى السنوي الذي نتشرف أن ننظمه مع القيادة العامة لشرطة دبي بهدف التشجيع المثالي لجماهيرنا وعودتهم إلى المدرجات لمساندة فرقهم وتشجيع اللعب الجميل واحترام المنافسين، هذا الموسم مهم جداً لأن عودة الجماهير ستكون بنسبة 100%، ولذلك نحن نعزز تواصلنا مع الجمهور من خلال روابط ومجالس المشجعين وأنديتهم وكذلك من خلال وسائل الإعلام.

وأضاف حارب: حمل الملتقى عناوين عدة في كل عام لكن العنوان الرئيسي يبقى هو «التزامكم سعادة»، فالتزام الجمهور يضمن سعادتهم وسعادة اللاعبين وسلامة الجميع وقضاء وقت مميز مهما كانت نتيجة اللقاء، ونؤكد أن طواقم التحكيم وقضاة الملاعب هم دائماً محل تقديرنا واحترامنا ونحث جماهيرنا على احترام العمل الذي يقوم به قضاة الملاعب وعدم استخدام أية كلمات مسيئة وبعيدة عن قيمنا كرد فعل لبعض القرارات التحكيمية التي قد لا ترضي فئة من الجمهور، ويواصل الأخوة في شرطة دبي توعية الجماهير بالإجراءات المتبعة، وكذلك تسليط الضوء على موضوع الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القضاء على السلوك المرفوض والتصرفات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم حارب: يسرنا أن نطرح من خلال الملتقى هذا ميثاقاً استرشادياً للمشجعين بالتعاون مع الأندية من أجل أن تكون صورة ملاعبنا زاهية وأن تعكس الجماهير قيم مجتمعنا الأصيلة وثقافة التسامح والمحبة التي تميز دولة الإمارات وباتت سمة دائمة لها، نتمنى للجميع التوفيق ولجماهيرنا الاستفادة، ونتمنى أن يكون دورينا رائعاً بتنافس فرقه وتشجيع جماهيره.

هدف

وقال اللواء عبدالله الغيثي: يسعدنا أن ننظم هذا الملتقى لنسمع صوت الجمهور من خلال روابط المشجعين لنتعرف على متطلباتهم ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار ونناقش ما يمكن أن نقدمه لهم وندعمهم ونلتزم به للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحقيق السعادة للجميع، ومن هنا أطلقنا شعار «التزامكم سعادة»، الذي لم يأت من فراغ إنما جاء من قانون ودستور الدولة، لذلك ندعو الجميع إلى الالتزام للقضاء على التعصب ونكون جمعيًا موحدين، ويخرج المشجع من المباراة وهو سعيد ومتقبلًا للنتيجة التي انتهت بها المباراة برحابة صدر.

كما كشف أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، عن «ميثاق الجماهير في أندية دبي» الذي أصدره مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب وإعداد القاعدة الجماهيرية للنادي وتحفيزها على التشجيع المثالي، والحفاظ على متعة المباريات الرياضية وإثارتها دون تعصب من خلال إبراز الشكل الحضاري للتشجيع في المدرجات.

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