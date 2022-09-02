الوصل والوحدة.. مواجهة كسر عظم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يخوض فريقا الوصل والوحدة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، مباراة بمطلب الفوز الأول في انطلاقة دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات للموسم 2022 - 2023، في ظل تحشيد جماهيري يؤمل أن يكون حاضراً في ملعب الفهود بزعبيل، وبما يقود إلى توقع مباراة قمة بين الفريقين الكبيرين.

ويحظى الوصل بدعم جماهيري وإداري كبيرين، تجسد من خلال المتابعة والحضور الإداري القريب من الفريق، والزخم الجماهيري الذي يؤمل أن يكون قوياً عند انطلاق المباراة، وبما يجعلها واحدة من المباريات المرتقبة في الجولة الأولى من الدوري.

يظهر الوحدة في الموسم الجديد بثوب برتغالي بعد التعاقد مع المدرب كارلوس كارفالهال، إضافة إلى تواجد عدد كبير من اللاعبين من الجنسية البرتغالية يتقدمهم أدريان سيلفا وفابيو مارتينز والوافد الجديد بيتزي، إلى جانب المقيم روبن فيليب، إذ تضع جماهير العنابي آمالاً عريضة في الموسم الحالي على استعادة لقب الدوري الغائب منذ 12 عاماً.

ويدخل الوحدة مواجهة الوصل بجاهزية جيدة وبقوة ضاربة بعد أن أبرم عدداً من التعاقدات عقب عودة الهداف التاريخي تيغالي وسهيل المنصوري، وضم لاعب الوسط البرتغالي بيتزي، إلى جانب الإبقاء على الثلاثي سيلفا وبيدرو ومارتينز، وجدد النادي عقود عدد من اللاعبين مثل محمود خميس وفارس جمعة، واستعاد المعارين عبدالله الرفاعي وجيانلوكا مونيز.

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الوصل، أبدى سعادته بانطلاقة الدوري، وبفترة إعداد فريقه للموسم عموماً، واصفاً درجة الاستعداد بالممتازة، مشيراً إلى أن فريقه جاهز لمباراة اليوم، لافتاً إلى أن هدفه الأكبر هو المنافسة على لقب البطولة عبر السعي إلى التعامل مع كل مباراة على حدة.

ولفت بيتزي إلى أنه متفائل بمقدرة الوصل على الفوز بلقب الدوري، منوهاً إلى أنه لا بد من العمل بجد تحضيراً لكل المباريات.من ناحيته، أعلن كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة جاهزية فريقه، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة خصوصاً وأنها المواجهة الأولى في الموسم وأمام فريق قوي، إلا أن العنابي هدفه الانتصار في كل مباراة يخوضها وسيعمل خطوة بخطوة على مدار الموسم لتقديم أفضل أداء.

وقال: سأتحدث عن فريقي طوال الموسم ونحترم كل الفرق المنافسة ولكن لا نخشى أحداً، سنفتقد لعدد من اللاعبين ولكنه ليس عذراً لأننا مطالبون بإيجاد الحلول المناسبة والبدائل لاسيما وأن الإصابات جزء من كرة القدم.

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