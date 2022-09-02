عجمان والعين.. مواجهة صعبة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم، انطلاقة مشوار فريقي عجمان والعين في دوري «أدنوك» للمحترفين، وهي مواجهة صعبة لصاحب الأرض الذي يستهل المشوار بمواجهة حامل اللقب، واستعد عجمان للمباراة والموسم الكروي ككل، ببرنامج جيد في ظل الاستقرار الفني في وجود طاقمه بقيادة المدرب الصربي غوران، حيث اكتملت صفوف الفريق بتسجيل كافة المحترفين الأجانب الخمسة، بالإضافة للاعب المقيم عصام فائز.

بداية

بدوره، يتطلع العين لبداية مثالية في استهلالية مشوار الدفاع عن لقبه، وقد أكمل جاهزيته فنياً وبدنياً بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، ويدخل لقاء اليوم بتشكيلة تضم في تكوينها عدداً من اللاعبين الجدد الذين استقدمهم النادي، وينتظر أن يدخل مباراة الليلة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، احتراماً لمنافسه عجمان صاحب الأرض والجمهور والذي يلعب بشكل أفضل على ملعبه.

تفاؤل

وعبر المدرب غوران عن تفاؤله واطمئنانه على جاهزية الفريق لمباراة العين، مشيراً إلى أن فريقه يدخل الموسم الجديد مستنداً على طاقة إيجابية بعد المستوى والنتائج التي حققها الموسم الماضي وأهلته للتواجد في وسط الجدول برصيد 35 نقطة.

وقال: «نحن جاهزون لمواجهة العين حامل لقب الدوري الموسم الماضي، نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، لدينا طاقة إيجابية منذ الموسم الماضي، الروح المعنوية عالية، متفائل بالمرحلة المقبلة، سنتعامل مع كل مباراة على حدة».

من ناحيته، أكد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن لاعبي فريقه استمتعوا بما قاموا به من تحضيرات للموسم الجديد وهم يتمتعون بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد حصولهم على العدد الأكبر من جوائز المحترفين أخيراً وقبل ذلك تتويجهم بلقبين، وقال: علينا أن نطوي ملف الموسم الماضي ونتجه بتركيزنا على هذا الموسم، ونستعين بالخبرة التي اكتسبناها، ونظهر جديتنا وجاهزيتنا على أرض ملعب اللقاء الليلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز