بني ياس وخورفكان.. بداية طموحة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يستضيف بني ياس في الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعبه باستاد الشامخة، فريق خورفكان في مستهل مشوار الفريقين في دوري «أدنوك» للمحترفين موسم 2022 - 2023 في مباراة يسعى فيها كلاهما إلى تحقيق انتصار مهم وأول ثلاث نقاط في المسابقة. بني ياس يبدأ الموسم بطموحات جديدة بعد الموسم الماضي الذي جاء مخيباً للآمال لعشاق السماوي عندما أنهى الفريق الدوري في المركز التاسع.

والمباراة هي الخامسة للفريقين في دوري المحترفين بعدما التقيا في 4 مواجهات سابقة، فاز بني ياس في مباراتين وخورفكان في مباراة وتعادلا في مباراة واحدة.

وفضل بني ياس سياسة الاستقرار على صعيد الجهاز الفني باستمرار المدرب الروماني دانييل إيسايلا للموسم الثالث على التوالي مع الفريق، إضافة إلى استمرار أغلب اللاعبين وخصوصاً الأجانب، حيث يستمر الثلاثي نيكولاس خيمينيز وغاستون سواريز وساشا إيفكوفيتش، فيما انضم للأجانب المهاجم البرازيلي رافائيل إلياس. ويسعى فريق خورفكان إلى تحقيق بداية ناجحة له في الدوري تعزز من طموحاته في الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تحقيق نتائج أفضل بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر، حيث تعول الجماهير آمال كبيرة على «النسور» بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري.

عمل

وقال دانييل إيسايلا مدرب السماوي، إن الفريق قام بعمل كبير خلال فترة الإعداد وأصبح في جاهزية جيدة للموسم، معرباً عن سعادته ببدء موسم جديد وآماله بأن يقدم الفريق موسماً جيداً. وأضاف أنه لا يملك الكثير من المعلومات عن فريق خورفكان الذي لعب وديات مغلقة خلال التحضيرات ولكنه يملك عبدالعزيز العنبري المدرب الخبير الذي حصل على الدوري من قبل مع الشارقة.

وأشار إلى أن زيادة عدد الأجانب إلى 5 سيطور من مستوى الدوري ويجعله أكثر تنافسية ويرفع جودة المواطنين، واصفاً القرار بالجيد. من ناحيته، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان، أن فريقه جاهز للتحدي عبر مواجهة بني ياس اليوم، ومستعد لضربة البداية أمام «السماوي»، متمنياً تحقيق نتيجة إيجابية في بداية الموسم. وأشاد العنبري بالتحضيرات في فترة الإعداد سواء في المعسكر الخارجي أو داخل الدولة، كما تميز بالحضور الذهني بين اللاعبين.

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