«دوري أدنوك» نسخة استثنائية تنطلق اليوم

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

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يعود قطار دوري المحترفين لكرة القدم للانطلاق مساء اليوم من خلال النسخة «15» التي تحمل اسم «دوري أدنوك» من خلال دورة استثنائية تشهد مشاركة منتخبنا الوطني الأبيض في 3 مشاركات قارية قوية هي «خليجي 25» وغرب آسيا ونهائي كأس آسيا، ومع ذلك يتوقع الجميع أن تكون الانطلاقة قوية ومثيرة لحسن استعدادات الأندية وتعاقداتها المتميزة مع مدربين على مستوى عال من الخبرة والكفاءة ولاعبين على مستوى متميز، والإعداد المثالي من رابطة المحترفين. كما تشهد النسخة الجديدة الاستثنائية «لدوري أدنوك» مشاركة 6 لاعبين أجانب ومقيمين داخل الملعب، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا إلى خمسة لاعبين، كما ستشهد النسخة الجديد حضور جماهير بنسبة 100 % من سعة مدرجات الأندية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، لزيادة حماس اللاعبين وعطائهم داخل الملعب.

تميز

منافسات «دوري أدنوك» تنطلق مساء اليوم بأربعة لقاءات، حيث يستضيف نمور كلباء، الوافد الجديد البطائح الصاعد للدوري في لقاء ساخن، ويحل العين، حامل لقب الدوري، ضيفاً على بركان عجمان في لقاء مثير لرغبة كلاهما في تحقيق الفوز، ويتقابل بني ياس مع خورفكان قي لقاء إثبات الذات مبكراً، ويختتم اليوم الأول بالقمة الساخنة بين الإمبراطور الوصلاوي وأصحاب السعادة الوحدة، وكلاهما نال شهادة التميز في الاستعداد الجيد للانطلاقة، وتختتم الجولة الأولى يوم غد السبت بلقاءات الظفرة مع النصر المتجدد والطامح لاستعاده أمجاده، والجزيرة الطامح لتعويض الموسم الماضي مع دبا الفجيرة الوافد الثاني للدور القادم من دوري الهواة، وتختتم الجولة بلقاء الديربي الساخن بين شباب الأهلي المتحفز والشارقة وصيف الموسم الماضي في لقاء جماهيري مثير.

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