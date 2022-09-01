اكتمال مربع كأس الصالات

المصدر: دبي - البيان

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تأهلت فرق البطائح وخورفكان ودبا الحصن واتحاد كلباء إلى نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات المنافسة التنشيطية، وسيلعب البطائح مع كلباء ودبا الحصن مع خورفكان وجاء تأهل البطائح بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بفوزه على خورفكان 4 - 1 وعلى الحمرية 6 - 2، فيما حل خورفكان ثانياً برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الحمرية في الجولة الأولى 6 - 1 وخسر من البطائح في الجولة الثانية، أما فريق دبا الحصن فقد تربع على عرش المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط حصدها من فوزه على الشارقة وتعادل مع مليحة 2 - 2 وتعادل مع اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة 2 - 2، وتصدر دبا الحصن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط واتحاد كلباء ثانياً برصيد 4 نقاط ومليحة ثالثاً برصيد 4 نقاط والشارقة رابعاً برصيد 3 نقاط.

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