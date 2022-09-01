استاد آل مكتوم يستضيف تحضيرات ألمانيا واليابان للمونديال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستعد استاد آل مكتوم بنادي النصر لاستضافة تحضيرات عدد من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

واستقبل نادي النصر خلال الفترة الماضية عدداً من الزيارات الميدانية لممثلين عن المنتخبات التي تستعد لإقامة معسكراتها الإعدادية في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل من بينها منتخبي ألمانيا واليابان اللذين يلعبان ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.

وفد

وضم وفد المنتخب الألماني ينس بوش رئيس أول العمليات والمشاريع الخاصة في الاتحاد الألماني، وجليان شتيمبرجر مدير المنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 4 مرات.

من جهته اتفق المنتخب الياباني مع إدارة النصر رسمياً حول إقامة إحدى مبارياته الودية على استاد آل مكتوم نوفمبر المقبل.

ويعرف منتخب الساموراي استاد آل مكتوم جيداً، حيث سبق أن خاض عليه منافسات ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019 عندما فاز على فيتنام بهدف دون رد.

وتعتبر الإمارات الوجهة المثالية لاستضافة تحضيرات منتخبات مونديال 2022 لما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة وتجهيزات رياضية تضاهي الأفضل عالمياً، وبالإضافة إلى دبي تستعد العاصمة أبوظبي لاحتضان معسكر المنتخب الأرجنتيني وعدد من المنتخبات الأخرى.

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