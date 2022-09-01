راشد بن حميد: نعمل مع الرابطة لإخراج مسابقات الموسم الجديد في أبهى صورة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الاتحاد يعمل بشكل متواصل مع رابطة المحترفين لتوفير أفضل السُبل لإنجاح الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023 لإخراجه في أبهى صورة، خاصة أنه سيشهد إقامة العديد من المسابقات والبطولات على مستوى أندية المحترفين، والدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى جانب بطولات المراحل السنية.

وقال رئيس الاتحاد : " اتحاد الكرة ركّز على إعداد قضاة الملاعب بأفضل صورة، من خلال تحضيرهم بدنياً وذهنياً لمسابقات من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة، والتنسيق بين الاتحاد ورابطة المحترفين والأندية سيكون له تأثير إيجابي في المسابقات المحلية، وكذلك في مشاركات منتخباتنا الوطنية في مختلف البطولات الإقليمية والقارية".

وأوضح أن الاتحاد أكمل بروتوكول عمليات المباريات للحفاظ على سلامة المجتمع وجميع المشاركين في البطولات المحلية، معرباً عن ثقته في أن عناصر الكرة الإماراتية بكل تخصصاتها ستلتزم بمفردات اللوائح، حيث يمتلك اللاعبون والإداريون والمدربون والجمهور وعياً صحياً عاليا، وسيحرصون على تنفيذ البروتوكول بالصورة المطلوبة.

وعبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته بانطلاق الموسم الكروي الجديد ، متمنياً لجميع الأندية النجاح والتوفيق.

وطالب الفرق ببذل أقصى طاقتها لتقديم مستويات فنية متطورة، مشيراً إلى أن قوة المنافسات المحلية تنعكس إيجاباً على أداء المنتخبات الوطنية ، داعياً الجماهير للحضور في مدرجات الملاعب من أجل تشجيع فرقها.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالدور الكبير التي تلعبه مختلف وسائل الإعلام في التغطية المميزة لكل المسابقات الكروية المحلية، حيث تقدم الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، منوها بالدور الإيجابي للرعاة في دعم الأحداث الكروية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز