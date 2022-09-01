«الباباغايو» جاهز لضربة البداية مع السماوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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انتظم الوافد الجديد لبني ياس المهاجم البرازيلي رافائيل إلياس الملقب بـ «الباباغايو» في تدريبات السماوي استعداداً لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، على الفور وذلك عقب الإعلان عن تعاقد النادي معه لمدة موسم قادماً من بالميراس البرازيلي في أولى صفقات النادي من اللاعبين الأجانب.

ويبدو أن المهاجم الشاب (23 عاماً) جاهز لخوض غمار منافسات الجولة الأولى للدوري مع بني ياس التي يواجه فيها خورفكان غداً الجمعة على ملعبه بالشامخة، إذ إن اللاعب كان قد خاض آخر مباراة له مع فريق إيتوانو البرازيلي الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بالميراس وذلك في 20 أغسطس الماضي وأحرز هدفاً خرافياً ينذر بأنه سيكون واحداً من أقوى الصفقات على صعيد مهاجمي دورينا، وماكينة تهديفية لبني ياس يعوض بها افتقاد الفريق لمهاجم قناص وهداف في الموسم الماضي بسبب رحيل جواو بيدرو للوحدة، خصوصاً وأن إلياس يملك إمكانات بدنية وفنية عالية، إضافة إلى صغر سنه، ولعب في صفوف منتخب البرازيل تحت 20 عاماً.

خيار

وجاء التعاقد مع باباغايو ليمنح المدير الفني للفريق الروماني دانييل إيسايلا متنفساً وارتياحاً بعدما عانى الموسم الماضي من غياب المهاجم الصريح الهداف من أجل الاعتماد عليه في الخط الأمامي للسماوي خاصة وأن الفريق يمتلك ثلاثة أجانب على مستوى عال يتقدمهم صانع الألعاب الموهوب نيكولاس خيمينيز ومواطنه غاستون سواريز والمدافع الصربي ساشا، فيما يسعى النادي لإنهاء ملف الأجانب بالتعاقد مع الأجنبي الخامس خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهة أخرى من المنتظر أن يمنح إيسايلا فرصة أكبر لعناصر شابة على مدار الموسم بعدما كان قد صعد 5 لاعبين للفريق الأول هم حمدان أحمد المهري وحميد علي المهري وعبد الله سلطان البلوشي وسنان الحمادي وخميس المنصوري.

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