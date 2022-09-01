أفضلية تاريخية تدعم النصر أمام الظفرة في الجولة الافتتاحية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يتسلّح النصر بأفضليّته التاريخيّة على حساب الظفرة لكسر «عقدة البداية» وتحقيق انطلاقة مختلفة في دوري المحترفين، عكس المواسم الخمسة الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الجولة الافتتاحية.

ويحل النصر ضيفاً على الظفرة على استاد حمدان بن زايد، بعد غد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق غداً.

ومن المفارقات أن النصر حقق آخر فوز في الجولة الافتتاحية للدوري في موسم 2016 - 2017 خارج أرضه على حساب الظفرة، عندما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتبدو حظوظ العميد في ثوبه الجديد تحت قيادة المدرب الألماني ثورستن فينك وافرة لتحقيق بداية مختلفة عن المواسم الخمسة الأخيرة، خصوصاً في ظل الأسبقية التاريخية أمام الظفرة، حيث التقى الفريقان في 13 مباراة على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008 - 2009 حقق خلالها 7 انتصارات وخسر مرتين وتعادل في 4 مباريات.

وبرز النصر بأسلوبه الهجومي في أغلب المواجهات التي لعبها على ملعب الظفرة، مسجلاً 31 هدفاً فيما قبل في شباكه 18 هدفاً.

سجل

وعلى مدار الـ14 موسماً في زمن الاحتراف عانى النصر من «عقدة البداية» بتحقيقه 3 انتصارات فقط في الجولة الافتتاحية، جاءت على حساب الجزيرة في موسم 2012 ــ 2013، وعلى الإمارات في موسم 2015 ــ 2016، وتحقق الفوز الأخير على الظفرة، في المقابل خسر 7 مباريات وتعادل في 4 مواجهات افتتاحية.

وإلى جانب الأسبقية التاريخية، يتسلح النصر في مباراة الظفرة بتحضيراته الجيدة للموسم، والتي انطلقت منذ الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي وتختتم غداً، وتضمنت معسكراً خارجياً بسلوفينيا لمدة 3 أسابيع و9 تجارب ودية مع أندية أوروبية وعربية وإماراتية من درجات مختلفة.

بداية ناجحة

وأكد محمد فوزي لاعب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد للموسم الجديد، وأنه يتطلع لتحقيق بداية ناجحة في الجولة الأولى مهما كان حجم المنافس وجاهزيته، مشيراً إلى أن النصر يكن كل الاحترام لجميع المنافسين وسيلعب من أجل الفوز فقط.

وصرح محمد فوزي الذي جدد عقده مع النصر لمدة موسمين إضافيين أن هدف النصر تقديم موسم رائع على كافة المستويات والظهور بأداء أفضل، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب ستكون مفتوحة بين ما لا يقل عن 6 فرق، ومشدداً على حاجة العميد لدعم الجمهور في جميع المباريات، وأضاف: نعد جمهورنا ببذل كل ما نملك من جهود من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم.

من جهته أوضح طارق أحمد أن النصر يدخل الموسم بطموحات كبيرة في ظل التحضيرات الممتازة والأجواء الإيجابية داخل الفريق، وقال: نأمل في تحقيق بداية استثنائية وتحقيق موسم رائع لتغيير الصورة التي ظهرنا عليها في الموسم الماضي الذي لم يكن في مستوى الطموحات، ليس عيباً أن نتعلم من أخطائنا ونحاول أن نعالجها، وأتوقع أن يكون الموسم الجديد مختلفاً من ناحية الإثارة وقوة المنافسة بعد زيادة عدد الأجانب.

وشدد طارق أحمد على ضرورة التحلي بالتفاؤل والنظر بإيجابية، خاصة أن كل الظروف ملائمة لتحقيق موسم ناجح، مشيراً إلى أن فترة المعسكر كانت كافية للتأقلم مع أسلوب المدرب الجديد وطريقة لعبه.

تكريم

شارك لاعبو النصر في تكريم صالح سالم إداري الفريق سابقاً ومحمد علي ذاكري المدرب المساعد بمناسبة انتهاء مهامهما ضمن الجهازين الإداري والفني.

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